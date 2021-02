Cultura.- Muere Ronald Pickup, actor de The Crown y El exótico Hotel Marigold, a los 80 años

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Ronald Pickup, actor que dio vida al arzobispo de Canterbury en The Crown y participó en cintas como El exótico Hotel Marigold y La misión, ha fallecido a los 80 años.



Su representante declaró a la BBC que el intérprete "falleció en paz ayer después de una larga enfermedad rodeado de su esposa y su familia". "Le echaremos mucho de menos", añadió.



Nacido el 7 de junio de 1940 en Chester, Inglaterra, Pickup trabajó en cine, televisión, radio y teatro. Después de graduarse en la universidad de Leeds en 1962 con un título en Inglés, Pickup tuvo su gran oportunidad tras conseguir su primer papel televisivo como médico en un episodio de Doctor Who.



A partir de ese momento, tuvo algunos pequeños papeles en televisión antes de protagonizar su propia miniserie de cuatro partes The Dragon's Opponent. También se formó en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Londres, donde conoció a su esposa. Al graduarse en 1964, recibió la medalla de plata Bancroft.



Es conocido internacionalmente por su papel en la película de 2011El exótico Hotel Marigold y su secuela de 2015, en las que dio vida a Norman Cousins. Pickup también interpretó al arzobispo de Canterbury en la primera temporada de The Crown en 2016. También se metió en la piel de Neville Chamberlain en El instante más oscuro. Su filmografía incluye otros títulos destacados como La misión, El cuarto protocolo o Lolita de Adrian Lyne.



En el teatro, Pickup interpretó a Octavio en Julio César bajo la dirección de Lindsay Anderson en 1964 en el Royal Court Theatre de Londres. Además, trabajó con Laurence Olivier en múltiples obras de teatro y fue nominado al premio Laurence Olivier Theatre en 1998 como mejor actuación en un papel de reparto por su rol en Amy's View.



Su último trabajo, estrenado en 2020, es la película End of Term. Lanzará a título póstumo la cinta Schadenfreude, dirigida por su hijo Simon Pickup.