Cuba.- Un grupo de artistas cubanos demanda al Parlamento Europeo más apoyo para lograr un cambio político en la isla

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Un grupo de personalidades del mundo de la cultura, el arte y las ciencias de Cuba ha trasladado este viernes al Parlamento Europeo sus demandas y preocupaciones sobre la falta de expresión y las violaciones contra los Derechos Humanos y han demandado a las autoridades europeas que no cejen en su empeño de apoyar los movimientos sociales y políticos que ansían un cambio en la isla.



"Cuba necesita un proceso de transición hacia la democracia, un país donde se escuchen todas la voces, haya respeto a la diferencia y haya opciones políticas para elegir y para eso necesitamos apoyo. El mundo no puede seguir dando la espalda a lo que pasa en Cuba", ha aseverado el actor y cómico Alexis Valdés.



La reciente canción 'Patria y vida' del cantante cubano Yotuel Romero ha servido como punto de referencia para que varios artistas, escritores y creadores de la isla hayan expresado sus demandas de apertura democrática a través del altavoz ofrecido por el Parlamento Europeo en un acto organizado por el grupo político conservador Renew Europe y el Partido Popular Europeo (PPE).



"El pueblo de Cuba ha sido víctima de una despiadada dictadura que ha usurpado todos los derechos más elementales de cualquier ser humano", ha dicho el músico ocho veces ganador del Grammy, Arturo Sandoval.



"El odio, la represión, la muerte, el dolor, la miseria y la frustración han sido la política que ha llevado este régimen durante 62 años. Hemos sido víctimas de un experimento social que nos ha llevado a padecer los niveles más crueles de enajenación", ha asegurado.



Por su parte, el reconocido cantautor Willy Chirino habla de "holocausto" para referirse a la situación de la isla, de la que salió cuando apenas era un niño rumbo a Estados Unidos. "Es imposible seguir ignorando para lo que los cubanos es un sufrimiento diario".



Chirino también ha pedido "reflexión" a aquellos artistas internacionales que alguna ocasión mostraron simpatías hacia la revolución, pues el "pueblo cubano está herido, ha sufrido represión durante 60 años".



"CONTAD CON NOSOTROS"



La diputada socialista del Parlamento Europeo, María Soraya Rodríguez Ramos, ha enfatizado que la oposición cubana cuenta con el apoyo de las instituciones europeas y se ha mostrado "absolutamente" convencida de que Cuba "necesita un proceso democrático".



Rodríguez Ramos ha valorado que la Revolución Cubana "es una traición" al pueblo de la isla. "Una historia de traición a la libertad y a todo lo que representó, en la que una generación que hizo la revolución para obtener la libertad hipotecó y traicionó la libertad de las siguientes generaciones".



"Fuera de Cuba se mantuvo durante muchos años una ficción, pero se está acabando. Sobre el silencio se ha asentado la impunidad de un régimen. Así que por lo tanto contad con nosotros, tenéis muchos apoyos en el Parlamento Europeo, seguimos dispuestos a seguir trabajando y luchando", ha cerrado la diputada socialista.



El encuentro, que ha tenido por nombre 'Patria y Vida: Arte y política unidos por Cuba, ha estado moderado el director de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo y ha contado con la participación, entre otros, del líder opositor venezolano Juan Guaidó y de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, quien asegura que "no va a parar hasta que Cuba sea un país democrático".



Durante su intervención, el eurodiputado del Partido Popular (PP) Leopoldo López Gil, ha subrayado la importancia de "participar" en este tipo de iniciativas y ha dejado la puerta abierta para la organización de un acto en Bruselas en el que acudan los artistas cubanos para dar su punto de vista sobre la situación de su país.



"Nadie puede excusarse para no participar. Esto nos obliga a seguir trabajando, a seguir cada vez más comprometidos con poner nuestro grano de arena, donde sea, para recuperar la libertad, en especial en aquellos sitios que sentimos tan cercanos, como Cuba", ha cerrado.