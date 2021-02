Coronavirus.- Guatemala y Honduras inician la vacunación contra la COVID-19 con dosis donadas por Israel

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Guatemala y Honduras han iniciado este jueves la vacunación contra la COVID-19 con 10.000 dosis del inmunizador de la farmacéutica Moderna donadas por Israel, 5.000 para cada país.



En Guatemala la primera en recibir la vacuna ha sido Magdalena Guevara, una enfermera de 46 años. "El miedo lo hemos sentido todos", ha aseverado tras ser inoculada en el Hospital Temporal Parque de la Industria, donde trabaja, después de haber pasado por distintos hospitales en más de una década, informa el medio guatemalteco 'Prensa Libre'.



Guevara ha afirmado que ha recibido la vacuna con satisfacción y ha recordado que padeció la enfermedad hace tres meses, al tiempo que ha lamentado que "el coronavirus no lo ha vivido toda la población y por eso se confían". "No creen que el virus todavía esté", ha criticado.



Las 5.000 dosis han llegado al país a mediodía y la campaña de vacunación ha comenzado a lo largo de la tarde con la inoculación de los profesionales sanitarios de primera línea del citado centro sanitario, así como en los hospitales de Villa Nueva, Roosevelt, General San Juan de Dios y Temporal de Quetzaltenango.



Por otro lado, el Gobierno guatemalteco ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V, siendo el tercer país de Centroamérica en dar luz verde al inmunizador. En concreto, el país ha acordado la compra de casi 12 millones de dosis de los inmunizadores de Sputnik V, Pfizer y Johson & Johnson, mientras ha reclamado la entrega de dosis por parte del mecanismo COVAX.



Hasta el momento, Guatemala ha confirmado 172.764 casos de coronavirus y ha lamentado 6.327 fallecidos a causa de la COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins.



HONDURAS



Por otro lado, Honduras ha inoculado primero a la auxiliar de enfermería Soraya Ortega y al médico Nolvin Guifarro en el Hospital María de Tegucigalpa, informa 'La Prensa'.



Ortega ha afirmado que estaba esperando la vacuna porque "la necesitaba", mientras Gufarro ha apuntado a que "solo uno que está en una sala UCI o en hospitalización sabe el dolor que se siente el mirar morir a los pacientes".



"Hoy es un día histórico y de esperanza para la salud del pueblo hondureño. Es un momento largamente esperado por todos. Gracias al pueblo de Israel y a nuestro amigo el primer ministro, Benjamín Netanyahu, por la donación de 5.000 vacunas", ha señalado al respecto el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández a través de una publicación en su perfil de Twitter.



El mandatario ha agregado que la llegada de la vacuna "no ha sido fácil" ya que "es una carrera entre los países que tienen dinero y los que somos luchadores" y ha avanzado que espera cerrar un acuerdo para la compra de "varios millones de dosis" de otra vacuna próximamente.



Honduras acumula 167.494 casos de coronavirus desde que estalló la pandemia, un período en el que ha registrado también 4.076 decesos por la COVID-19.