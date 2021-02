Coronavirus.- Detectada en México una nueva variante del coronavirus vinculada a un 80 por ciento de los casos

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El jefe de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) de México, José Ernesto Ramírez González, ha informado de que se ha detectado una nueva variante de coronavirus que estaría vinculada ya al 80 por ciento de los casos registrados.



Tal y como ha explicado en declaraciones al diario 'El Universal', la nueva variante, identificada como B.1.1.222, tiene dos "mutaciones" importantes que podrían hacer el virus "más transmisible".



Así, ha indicado que el principal impacto de estas variantes es que "ha aumentado su distribución, por lo que ahora el 80 por ciento de los casos presentan esta mutación".



En este sentido, ha matizado que si bien son mutaciones "importantes" que no se pueden "dejar de lado", ha señalado que la variante "no debe considerarse como mexicana".



"Tampoco es correcto nombrarlas variantes brasileñas, tienen un nombre específico, de momento no es adecuado, porque no sólo circula en nuestro país, este linaje con esta mutación se ha hallado en Canadá y en Estados Unidos, por ejemplo", ha dicho.



Asimismo, ha indicado que desde octubre de 2020 se han registrado casos con esta variante, que se iba haciendo más predominante a medida que pasaba el tiempo. "Ocurrió como en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, nos percatamos de que los casos con esta variante iban incrementando y por eso es que lo reportamos en este momento", ha aseverado.