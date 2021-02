Coronavirus.- Bélgica aplaza la relajación de las restricciones por el repunte en los contagios y hospitalizaciones

BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)



Las autoridades en Bélgica han optado por aplazar al menos una semana la decisión sobre la eventual relajación de algunas de las restricciones para controlar la propagación del coronavirus, al constatar que las cifras de las últimas dos semanas apuntan a un repunte de los contagios y de hospitalizaciones.



"Los datos de ayer (por este jueves) hace tiempo que no se veían y se dan en todas las zonas del país", ha lamentado el primer ministro, Alexander de Croo, en una rueda de prensa tras la conclusión de la Comisión de Concertación en la que autoridades federales, regionales y municipales revisan la situación periódicamente.



De Croo ha explicado que la situación "obliga a una gran prudencia" porque las estadísticas han dejado de marcar la estabilidad con el aplanamiento de la curva para pasar a registrar hasta 200 hospitalizaciones y porque las nuevas variantes son "mucho más contagiosas".



Así las cosas, las autoridades han concluido que sería "peligroso" relajar las medidas actuales y De Croo ha defendido que no es oportuno tomar decisiones cuando se está "en plena tormenta".



Bélgica mantiene cerrados desde el pasado mes de octubre bares y restaurantes, impone un toque de queda desde las 22:00 horas --aunque Valonia ha anunciado este viernes que lo retrasa en su territorio a medianoche-- y limita a una única persona el número de visitas que un hogar puede recibir durante el periodo de pandemia.



Tampoco tienen actividad cines, teatros ni salas de concierto, están parados los negocios de estética, masajes y otros de contacto físico con el cliente, a excepción de las peluquerías -que reabrieron hace dos semanas-- y las reuniones en el exterior también están limitadas.



Entre las opciones sobre la mesa que finalmente no salieron adelante en la reunión de evaluación de este viernes figuraban una relajación en las restricciones para las reuniones de grupo en el exterior o que pusieran fecha a la reactivación del sector de la hostelería.