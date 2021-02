Corea del Sur inicia su campaña de vacunación contra la COVID-19

Una trabajadora recibe una inyección de la vacuna AstraZeneca Covid-19 en un centro de atención de salud en Seúl, Corea del Sur. EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Seúl, 26 feb (EFE).- Corea del Sur inició hoy su campaña de vacunación contra la Covid-19 más de un año después de detectar su primer caso en el país y con el objetivo de haber inmunizado a la mayoría de su población y alcanzar así la inmunidad de rebaño en noviembre.

La primera persona en ser inoculada con la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, la primera que ha recibido el país asiático, fue una trabajadora de 61 años de un centro de mayores cuyo nombre no ha trascendido.

En la primera ronda de vacunación recibirán los dos pinchazos que requiere esta vacuna unos 300.000 trabajadores y residentes en centros de dependientes, aunque todos menores de 65 años, puesto que Corea del Sur, al igual que otros países, ha decidido no administrar de momento el fármaco de AstraZeneca a mayores a la espera de que nuevos datos clínicos aclaren su efectividad en este grupo de edad.

A esto se suma la vacuna de Pfizer, cuyas primeras partidas recibe hoy Corea del Sur, y que a partir del sábado se empezará a administrar a 55.000 trabajadores de centros médicos situados en primera línea en la lucha contra la COVID-19.

Las autoridades esperan concluir estas primeras rondas de vacunación en el mes de marzo y prevén haber vacunado al 70 % de la población en septiembre con la idea de alcanzar la inmunidad de rebaño en noviembre.

Sin embargo, algunos expertos ponen en duda esos plazos debido a los problemas en el suministro global de vacunas, los retrasos en los estudios clínicos en relación a los mayores de 65 y la desconfianza de la población.

En el último sondeo realizado al respecto solo el 45 % de los surcoreanos afirmaron que se pondrían la vacuna de inmediato, mientras que otro 45 % aseguró que esperaría para confirmar si se producen o no efectos secundarios.

Corea del Sur, que en ningún momento ha adoptado confinamientos ni cerrado fronteras, es uno de los países que mejor ha gestionado la pandemia.

En la actualidad suma algo más de 89.000 contagiados (incluyendo más de 7.000 casos importados) y 1.585 muertos a causa de la COVID-19, mientras que la tasa de incidencia acumulada a 14 días es de 11,1 casos por cada 100.000 habitantes.