Colombia pone en cuarentena 5.700 dosis de Sinovac por falla de temperatura

Adultos mayores fueron registrados este viernes al hacer fila para ser vacunados contra la Covid-19, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas

Bogotá, 26 feb (EFE).- Unas 5.700 dosis de la vacuna Sinovac enviadas al departamento colombiano del Tolima permanecerán en cuarentena hasta que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) determine si los biológicos, cuya aplicación fue suspendida, pueden ser usados o no.

El secretario de Salud del Tolima, Jorge Bolívar, alertó anoche que "el proceso de vacunación que se tenía previsto para este fin de semana con la vacuna de Sinovac" quedaba suspendido por una orden directa del Ministerio de Salud que manifestó "que las dosis enviadas el 24 de febrero presentaron una pequeña desviación de la curva de temperatura".

Sobre esa situación, la entidad sanitaria nacional explicó que "posterior a la llegada de las vacunas, durante la revisión de los registros de los dispositivos que van dentro de las cajas, los cuales permiten monitorear constantemente la temperatura del contenido, se detectó un leve aumento de la temperatura por encima de la recomendada por el fabricante para el transporte".

El Ministerio de Salud detalló que durante el transporte de las vacunas, que llegaron el pasado sábado a Bogotá en un lote de 190.000 dosis, hacia Ibagué, capital del Tolima, la temperatura estuvo de 2 a 8 grados centígrados desde las 7:00 a.m. hasta las 11:30 a.m..

Sin embargo, entre las 11:30 y las 12:55 del mediodía, la temperatura alcanzó a llegar a 9,3 °C, es decir 1.3 °C por encima de la recomendada para el transporte por espacio de una hora y 25 minutos.

"Con lo anterior, el equipo a cargo procedió a poner en cuarentena las vacunas que presentaron esta situación", manifestó el director de Medicamentos del Ministerio de Salud y Protección Social, Leonardo Arregocés.

El Gobierno colombiano ha sido criticado por las demoras en la entrega de las vacunas que han llegado al país, pues el lote de Sinovac que recibió el pasado sábado solo empezó a ser enviado a algunos departamentos el miércoles.

En el Tolima, como en otras regiones del país, la vacunación está paralizada debido a que las dosis entregadas por el Gobierno la semana pasada ya fueron aplicadas.

Ante las críticas, Arregocés aseguró que "con los datos que cuenta el Ministerio de Salud sobre la estabilidad de esta vacuna se infiere que el producto es estable y no sufrió ningún daño ya que los estudios muestran que el biológico mantiene sus propiedades a temperaturas hasta de 25 grados Celsius (centígrados) hasta por 14 días".