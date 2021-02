Colombia.- González Laya reitera a Colombia el apoyo de España al proceso de paz y a la acogida de migrantes venezolanos

26/02/2021 La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha Gonzáles Laya, y la canciller de Colombia, Claudia Blum POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA MINISTERIO DE EXTERIORES



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha ofrecido este viernes el apoyo del Gobierno español a Colombia tanto al proceso de paz en que se encuentra el país tras la firma en 2016 del acuerdo con las FARC como a la acogida de migrantes venezolanos, tras la aprobación del estatuto temporal de protección para los mismos.



La jefa de la diplomacia se encuentra de visita en Bogotá, donde el jueves se reunió con el presidente del país, Iván Duque, y este viernes ha hecho lo propio con la canciller, Claudia Blum, con la que ha procedido a la firma del nuevo Marco de Cooperación entre los países, al que España tiene previsto destinar 120 millones de euros en los próximos cuatro años.



En una breve declaración a la prensa, González Laya ha resaltado que su visita tiene un triple objetivo, empezando por estrechar las relaciones, sobre todo en el plano económico, con la vista puesta ya en la etapa postpandemia.



En este sentido, además de su encuentro con Blum y con Duque, se ha reunido con algunos de los 600 empresarios españoles presentes en el país, quienes le han trasladado "su deseo de seguir aumentando y mejorando los intercambios comerciales e inversores entre los dos países".



El segundo objetivo, ha precisado, es reafirmar el compromiso con el proceso de paz. En este sentido, previamente ha tenido ocasión de reunirse con los presidentes de las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en la sede de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).



González Laya ha puesto en valor la importancia de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos, subrayando que "los acuerdos de paz ponen fin a la guerra pero ahí es cuando empieza la tarea de reconciliación y de justicia".



"Solo desde la labor de estas instituciones para aclarar el pasado, se podrá construir el futuro de los colombianos", ha resaltado, expresando el apoyo firme y decidido de España, "un país que también ha conocido el conflicto", a las mismas.



ESPAÑA SEGUIRÁ FINANCIANDO EL PROCESO DE PAZ



Así, ha prometido que además del respaldo político, el Gobierno seguirá contribuyendo a la financiación de dichas instituciones "desde el convencimiento de que su labor va a ser fundamental para el futuro de este país".



La ministra ha advertido de que su tarea será larga porque las heridas causadas por el conflicto "son profundas" y también de que no será "un proceso lineal". "Habrá momentos en los que se avance y momentos en los que también se retroceda", ha añadido.



Asimismo, ha expresado "dolor" ante los continuados asesinatos y desapariciones de defensores de los Derechos Humanos, sindicalistas y ex combatientes. "Por eso creemos que es importante que la labor de estas instituciones continúe", ha acotado.



El tercer objetivo, y que parece haber molestado particularmente a Caracas a la luz de los comentarios realizados por altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro, es "reconocer el esfuerzo grande y generoso" que ha hecho Colombia al acoger a más de 1,7 millones de venezolanos "en un momento en que otros países cierran puertas y erigen muros".



En este sentido, ambas ministras se desplazarán el sábado a Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para poder "ver de primera mano" la situación de los migrantes venezolanos, visitando algunos proyectos apoyados por la AECID.



APOYO A LA ACOGIDA DE MIGRANTES VENEZOLANOS



González Laya ha asegurado que España seguirá acompañando los esfuerzos de Colombia para con los migrantes venezolanos y apoyará la próxima conferencia de donantes que organizará Canadá en la segunda mitad del año, como continuación de la celebrada en mayo por el Gobierno español con apoyo de la UE, ACNUR y la OIM.



Desde 2017, España ha destinado a través de la AECID 10,4 millones de euros a Colombia y en la conferencia de donantes para la crisis regional por los migrantes venezolanos comprometió 50 millones de euros entre 2020-22, de los que hasta la fecha se ha desembolsado ya el 45,5 por ciento, según han indicado fuentes diplomáticas a Europa Press.



Por su parte, Blum ha agradecido la visita de la ministra española en un contexto de pandemia y ha resaltado la "estrecha relación" que mantienen los dos países. La canciller colombiana ha hecho particular hincapié en la importancia del acuerdo de cooperación firmado, ensalzando también el respaldo de España tanto al proceso de paz como a la asistencia a los migrantes venezolanos.



Por otra parte, ha celebrado que Colombia sea el país invitado para la Feria del Libro 2021 así como la próxima apertura así como la apertura de un centro cultural en Bogotá con vistas a fortalecer la acción y el intercambio en este ámbito entre los dos países.