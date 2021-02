Ciencia.-Una enigmática ave perdida durante 172 años reaparece en Borneo

26/02/2021 Tordina cejinegra capturada en Borneo POLITICA MUHAMMD SURANTO/BIRDLIFE INTERNATIONAL



La tordina cejinegra, conocida por los expertos como el "mayor enigma de la ornitología indonesia", ha sido redescubierta inesperadamente en Borneo 172 años después de su única descripción.



Según informa BirdLife International, dos habitantes de la provincia de Kalimantan del Sur de Indonesia --Muhammad Suranto y Muhammad Rizky Fauzan--, estaban recolectando productos forestales en un área no muy lejos de donde viven cuando accidentalmente tropezaron con una especie de ave desconocida. Lo capturaron y soltaron después de tomar algunas fotografías.



Se pusieron en contacto con los grupos locales de observación de aves BW Galeatus y Birdpacker, quienes sospecharon que el ave podría ser la desaparecida tordina cejinegra (Malacocincla perspicillata). Después de consultas con ornitólogos expertos de Indonesia y de la región, se confirmó su predicción.



"Se siente surrealista saber que hemos encontrado una especie de ave que los expertos presumen que está extinta. Cuando lo encontramos, no esperábamos que fuera tan especial en absoluto, pensamos que era solo otro pájaro que nunca habíamos visto antes ", dijo Rizky Fauzan.



La tordina cejinegra fue descrita por el notable ornitólogo francés Charles Lucien Bonaparte en 1850. Su descripción se basó en un espécimen recolectado en algún momento de la década de 1840 por el geólogo y naturalista alemán Carl A.L.M. Schwaner, durante sus expediciones a las Indias Orientales. Desde entonces, no se ha informado de ningún otro espécimen o avistamiento, y el origen del "espécimen tipo" ha sido un misterio. Incluso la isla de la que se tomó no estaba clara: se supone que es Java, solo en 1895 el ornitólogo suizo Johann Büttikofer señaló que Schwaner estaba en Borneo en el momento de su descubrimiento.



"El sensacional hallazgo confirma que la tordina cejinegra proviene del sureste de Borneo, poniendo fin a la confusión de un siglo sobre sus orígenes", dijo Panji Gusti Akbar del grupo de conservación de aves de Indonesia Birdpacker, autor principal de un artículo que describe detalles del redescubrimiento.



"También sabemos cómo se ve realmente la tordina cejinegra: el ave fotografiada ahora mostró varias diferencias con el único espécimen conocido, específicamente el color del iris, el pico y la pata. Se sabe que estas tres partes del cuerpo de un ave pierden su tinte y, a menudo, se colorean artificialmente durante el proceso de taxidermia. El descubrimiento también confirma que esta especie sigue existiendo a pesar de la deforestación masiva y la conversión del hábitat en esta parte poco conocida de Borneo. Por lo tanto, existe una posibilidad muy alta de que se vea gravemente amenazada por la pérdida de hábitat".