Carlota Corredera lee la carta de Anabel Pantoja y le manda un mensaje

26/02/2021 CARLOTA CORREDERA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 26 (CHANCE)



Anabel Pantoja anunciaba ayer en directo que tenía una carta para todos los espectadores del programa y también para todo el equipo de 'Sálvame Diario'. Un momento histórico en el que la colaboradora iba a confesar que dejaba su puesto de trabajo, pero que no terminó de esa manera porque David Valldeperas le quito esa carta en la que iba a declarar lo inevitable... y simplemente le aconsejó que descansara unos días y que más adelante decidiera bien si irse o no.



Hoy Carlota Corredera ha leído esa carta en directo, pero en voz baja, y ha hablado abiertamente sobre lo que le parecen las palabras de su compañera: "Hace autocrítica y en algunas cosas es muy dura con ella misma. Ojalá fuese de verdad un 'pause', me gustaría que ella hiciera 'reset', pero a lo mejor es verdad que no todo el mundo está preparado para trabajar en este programa. No sería ni la primera, ni la última persona, que se termina bajando de este barco. Yo quiero bien a Anabel, si no es feliz aquí, que la vaya bonito".



La presentadora no ha podido evitar emocionare y es que ha confesado que quiere mucho a Anabel y le duele por lo que está pasando. Carlota le ha preguntado a Matamoros si a él también le da pena que se marche y este ha contestado: "A mí me da igual, a mi trabajar con ella no me supone un quebradero de cabeza, a veces me resulta desagradable, pero no todos tenemos que comulgar con las ideas de todo. Como persona la respeto profundamente y quiero que la vida le vaya lo mejor posible".



De hecho, el colaborador ha asegurado que él también pasó por un momento parecido en el que no quería acudir a trabajar porque no estaba a gusto en el programa: "Yo necesité un año y medio largo para volver, hubo un momento en el que no era feliz aquí trabajando, no estaba a gusto y también tiene que ver con mi situación personal, pero nadie es ajeno... y desde luego cuando te llevas de aquí un problema a casa, lo mejor es no venir. Si tiene que venir otra vez la recibiré con los brazos abiertos".