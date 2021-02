Canadá aprueba el uso de la vacuna de AstraZeneca para mayores de 18 años. EFE/Neil Hall/Archivo

Toronto (Canadá), 26 feb (EFE).- Canadá aprobó este viernes el uso de la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19, la tercera que el país norteamericano autoriza tras las de Pfizer y Moderna, después de que las autoridades sanitarias canadienses comprobasen que tiene una efectividad del 62,1 %.

El Ministerio de Sanidad de Canadá autorizó el uso de la vacuna en personas mayores de 18 años y dijo que tras meses de revisión de los datos proporcionados por la compañía farmacéutica, el medicamento no presenta "importantes preocupaciones de seguridad y la vacuna fue tolerada bien por los participantes" en las pruebas clínicas.

A diferencia de otros países, que han limitado el uso de la vacuna a los menores de 65 años de edad, el Ministerio de Sanidad indicó que no hay razones para no inocular con el medicamento a individuos de mayor edad.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó hoy durante una rueda de prensa que la autorización del uso de la vacuna de AstraZeneca "es muy alentador".

"Significa más gente vacunada y más pronto", añadió el gobernante canadiense.

Canadá ha contratado con AstraZeneca la adquisición de 20 millones de dosis de la vacuna, que llegarán en el segundo y tercer trimestres del año. Como las vacunas de Pfizer y Moderna, la de AstraZeneca necesita dos dosis para asegurar la inmunización.

Pero Trudeau reveló que su Gobierno ha negociado con India, uno de los países donde se produce la vacuna de AstraZeneca, la adquisición de forma inmediata de 2 millones adicionales de dosis de la vacuna.

"El primer envío de medio millón de dosis llegará en semanas y las dosis restantes (de los 2 millones) están previstas en los dos próximos meses", dijo Trudeau.

En los dos últimos meses, Canadá ha sufrido problemas de suministro de las vacunas contratadas con Pfizer y Moderna, lo que ha ralentizado las campañas de vacunación en el país.

El Ministerio de Sanidad de Canadá recomendó que la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca sea administrada entre cuatro y 12 semanas después de la primera.

Las autoridades sanitarias canadienses están revisando las vacunas producidas por Johnson & Johnson y Novavax para certificar su uso. Canadá ha asegurado 10 millones de dosis de Johnson & Johnson, con opción de compra de otras 28 millones de dosis.

Aunque la vacuna de AstraZeneca es menos efectiva que las de Pfizer y Moderna, presenta menores dificultades logísticas porque puede ser almacenada en refrigeradores comunes.