Brasil prevé una inversión de hasta 6.283 millones de dólares con la subasta del 5G

Jóvenes utilizan sus teléfonos móviles en una calle de Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastião Moreira/Archivo

Sao Paulo, 26 feb (EFE).- La subasta de las concesiones para operar la tecnología de quinta generación (5G) de telefonía móvil en Brasil generará una inversión de entre 33.000 millones y 35.000 millones de reales (5.942 y 6.283 millones de dólares), según las estimaciones realizadas este viernes por el regulador brasileño de las telecomunicaciones.

Según explicó en una rueda de prensa el presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), Leonardo Euler de Morais, el costo de las bandas de frecuencia de la subasta será de hasta 35.000 millones de reales (6.283 millones de dólares), valor que será destinado en su mayor parte a las obligaciones de inversión.

Los cálculos, precisó, son preliminares y no tienen en cuenta las contrapartidas.

Anatel aprobó la noche del jueves las reglas generales para la subasta del espectro 5G, la cual el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro confía en que pueda realizarse hasta finales de julio de este año.

Pese a no marcar la fecha exacta del certamen, el regulador definió que la operación comercial deberá comenzar 300 días después de la firma de los contratos, lo que, en caso de cumplirse las previsiones del Gobierno, ocurriría en julio de 2022.

Después se extenderá a las ciudades con más de 500.000 habitantes, en un proceso que será concluido a comienzos de 2026, cuando se prevé que el servicio llegue a las localidades con menos de 30.000 habitantes.

El regulador no impuso restricciones para la participación del gigante chino Huawei como proveedora de equipos, pese a las presiones públicas de Estados Unidos para que la compañía fuese vetada.

Aunque Huawei no es una operadora de telefonía y no participaría en la subasta, se trata de una de las mayores empresas abastecedoras de infraestructura para tecnología 5G en el mundo junto a la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia.

La subasta del 5G otorgará derechos sobre 4 diferentes bandas de radiofrecuencia (700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHZ y 26 GHz), lo que, considerando que se trata de un país con dimensiones continentales y un mercado de 210 millones de habitantes, convierte el concurso en uno de los mayores del mundo en el sector.

La tecnología 5G es la quinta generación de red de comunicación móvil y promete velocidades hasta 20 veces superiores a la de 4G.

El ministro de Comunicaciones del país, Fabio Faria, afirmó este viernes que el 5G supone un hito para el desarrollo del país, especialmente para las empresas e industrias que pueden usar esa nueva tecnología para mejorar su productividad.