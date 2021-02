Bolivia.- El sector médico de Bolivia cumple siete días de huelga y pretende mantener las protestas

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Profesionales sanitarios de Bolivia han cumplido siete días de paros en rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria y ya han anunciado su intención de continuar con las protestas y "determinar nuevas medidas de presión".



Los sanitarios, que solo atienden emergencias, han iniciado marchas en diferentes ciudades, como La Paz y Santa Cruz, exigiendo la derogación de la ley. Por su parte, el Gobierno boliviano ha asegurado que cerca del 70 por ciento de los profesionales médicos trabajan con "regularidad".



El presidente del Colegio Médico, Edil Toledo, ha trasladado que el miércoles se producirá una reunión con los miembros del Consejo Nacional de Salud (CONASA), que agrupa a los diferentes sectores sanitarios, en la Paz para "determinar nuevas medidas de presión", según ha informado el diario local 'La Razón'.



Por su parte, el portavoz gubernamental Jorge Richter ha descartado atender las exigencias de los sanitarios y les ha pedido actuar de acuerdo a la situación de emergencia derivada de la pandemia de COVID-19.



"No es posible", ha zanjado Richter, cuestionado sobre si es posible atender las demandas de los sanitarios. Según el portavoz, el Gobierno está dispuesto a dialogar, pero con propuestas "serias".



"Es el momento de vacunar, es momento de ser empáticos con la población, es momento de atender a la población en esta pandemia", ha dicho.



El presidente de Bolivia, Luis Arce, ya exhortó el miércoles a los médicos en huelga que abandonen los paros y se sumen a la campaña de vacunación masiva contra la COVID-19, que comenzó el jueves. Los médicos reclaman la redacción de una nueva Ley de Emergencia Sanitaria que cuente con su aval, pues, a su juicio, la actual atenta contra sus derechos.



La normativa no habría sido consensuada con las organizaciones de trabajadores de la salud, lo que ha abierto un nuevo capítulo al pulso entre médicos y Gobierno, plagado de ultimátums para aprobar una ley sanitaria por parte del oficialismo y de la contraparte, representada por el Consejo Nacional de Salud.



Los trabajadores sanitarios lamentan que esta nueva ley vulnera la Constitución y, además, que no se les haya tenido en cuenta para su elaboración.



Hace unas semanas, los trabajadores del sector sanitario suspendieron una huelga tras haber logrado el compromiso de la Administración de modificar el por entonces proyecto de ley contando con sus opiniones, recomendaciones y críticas.



No obstante, finalmente los médicos desconocieron este acuerdo firmado por el Colegio de Médicos de Bolivia, ya que solo contemplaba la modificación de tres artículos: el 17, el 19 y el 28.