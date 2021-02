Arroyo esperaba que la pelea con "Rey" Martínez fuese "la vencida" por título

Fotografía cedida por Matchroom donde aparece su director, Eddie Hearn (c), entre el mexicano Julio César 'Rey' Martínez (i) y el puertorriqueño Mc Williams Arroyo (d), quienes posan para fotos durante una rueda de prensa hoy, en el hotel Marriott en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Ed Mulholland/Matchroom

San Juan, 26 feb (EFE).- El boxeador puertorriqueño McWilliams Arroyo aseguró a Efe que su reto del sábado ante el mexicano Julio César "Rey" Martínez, por el centro peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), fuese "la vencida" en su carrera para estrenarse como campeón en sus 11 años como púgil profesional.

Sin embargo, Martínez reveló el jueves una lesión en la mano derecha y se disculpó por una nueva suspensión del combate con Arroyo, con quien debió pelear el pasado 15 de agosto en Tulsa, Oklahoma, pero presentó un trastorno gástrico.

La pelea pintaba como una de las principales atracciones de la cartelera en la que Saúl "Canelo" Álvarez, mejor boxeador libra por libra del mundo, expondrá sus cinturones de peso supermedio ante el turco Avni Yildirim.

"De ser campeón, será algo grande en mi carrera, y ese ha sido mi sueño", aseguró a Efe Arroyo, de 35 años y firmado por la empresa Miguel Cotto Promotions, del excampeón mundial puertorriqueño del mismo nombre.

La reyerta Arroyo-Martínez se celebraría en el Hard Rock Stadium, en Miami (Florida, EE.UU.).

Arroyo (20-4, 15 KOs) iría por su tercera oportunidad de título mundial después de haber caído, primero en Tailandia ante el tailandés Amnat Ruenroeng en 2014 por decisión dividida, y luego en California (EE.UU.) contra el nicaragüense Román González en 2016 por decisión unánime.

"Fui a Tailandia para mi primera oportunidad titular, y el boxeador lo que hacía era agarrarme. Mi esquina siempre le llamaba la atención, pero el árbitro nunca le dijo nada. Si el árbitro hubiese tomado acción, pues a lo mejor fuese otro el resultado", rememoró.

Tras la derrota, Arroyo admitió que quería una revancha, pero no hubo.

Luego vino el combate ante González.

En agosto de 2020, Arroyo se preparaba para la cita ante Martínez (17-1, 13 KOs), pero el mexicano sufrió de una enfermedad de garganta y tuvo que cancelar la contienda.

La espera, junto a la provocada por la pandemia de la covid-19, sumarán 13 meses de inactividad boxística para Arroyo.

"Ahora han pasado cuatro años y ahora es que tengo otra vez la oportunidad. No ha sido fácil, luchando día a día. Esperamos que esta sea la vencida y esperamos que podamos salir con la victoria", afirmó Arroyo, campeón de los Juegos Panamericanos en Río 2007 en la división mosca y después en el Mundial Aficionado de 2009.

La pelea de Arroyo ante Martínez marcará su regreso al ring 13 meses después de su pelea dominante contra Juan Gabriel Medina, que ganó por nocaut en tan solo el quinto asalto.

El púgil boricua, natural de Fajardo -municipio en la costa este de Puerto Rico y gemelo del también peleador McJoe- aseguró pese la pandemia, se ha mantenido entrenando, lo que lo ha ayudado a distraerse y entrenar a otros jóvenes boxeadores.

"No había espacio para frustraciones ni desespero", afirmó.

"Estamos cerca del peso, ya hemos hecho el peso reglamentario. Como siempre me mantuve entrenando, pues tampoco me elevaba mucho de peso", agregó.

De igual manera, Arroyo admitió que pese a su edad -35 años- está en su "mejor" condición física de su carrera.

"Yo estoy listo. El mejor va a ganar al final, pero aquí no hay excusas ni por edad. Será una pelea muy aguerrida. Así que el mejor ganará el 27", acentuó.

"Estoy loco de que llegue el día la pelea... Hemos entrenado muy bien y estamos muy contentos", recalcó Arroyo, quien por ganar la medalla de oro en los Panamericanos 2007 en Río lo clasificó a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, oportunidad que también le brindó ser el abanderado de la delegación puertorriqueña.

Al Arroyo tener su experiencia olímpica y ante la incertidumbre de cómo se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio este verano, éste se cantó "pro deportista" para que se celebre la competencia, aunque reconoció que "no podemos irnos en contra de la salud.

"Esto es algo bien delicado que no podría argumentar ni tomar una decisión", puntualizó.

La cartelera del sábado se verá en más de 200 países en vivo a través de la plataforma DAZN.

Jorge J. Muñiz Ortiz