Argelia asegura no inquietarse ante la cepa británica registrada en el país

Argel, 25 feb (EFE).- El ministro argelino de Sanidad, Abderrahmane Benbouzid, aseguró este jueves que la variante británica de coronavirus, cuyo dos primeros casos se registraron el pasado fin de semana, no representa "una fuente de preocupación particular" para las autoridades y prometió transparencia sobre la aparición de cualquier mutación.

"Tener una nueva variante no es una fuente de inquietud particular, ya existe en una decena de países del mundo", declaró el responsable durante una conferencia titulada "Estrategia argelina de lucha contra pandemia: enseñanzas y perspectivas", en la que lamentó las dificultades de los países con ingresos medios o bajos para adquirir vacunas.

Benbouzid defendió que la vacuna debe ser un "bien público mundial" basado en cuatro principios: compartir información y resultados de investigación, el acceso equitativo para todos, la producción rápida y en masa y, por último, un precio justo.

"Conseguir todos juntos y conjugando nuestros esfuerzos detener los estragos de la covid-19 y frenar esta catástrofe sanitaria que sufre toda la humanidad, será un momento increíble de solidaridad internacional", señaló el ministro.

Durante la presentación del balance anual, el portavoz del Comité Científico para el seguimiento de la pandemia, Djamel Fourar, se mostró optimista sobre la evolución de la situación epidemiológica durante el último año.

"Antes teníamos problemas de detección de casos al haber un solo laboratorio pero ahora hay 89 laboratorios habilitados. Durante la primera ola los hospitales estuvieron ocupados al 40% y en la segunda ola sólo al 30%. Ahora hay 1.500 personas hospitalizadas, es decir, el número ha bajado de 12.000 hospitalizados a 1.500", explicó el Fourar.

Las autoridades aprovecharon la ocasión para el lanzamiento oficial del programa "Respuesta europea solidaria a la crisis del covid-19 en Argelia", en colaboración con la Delegación de la Unión Europea en Argelia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que cuenta con 75 millones de euros para apoyar al gobierno en la lucha contra la epidemia, de los cuales 43 millones serán destinados a la adquisición de nuevos equipos médicos y 32 millones a la recuperación socioeconómica.

"El programa responde a las prioridades expresadas por nuestros socios con el objetivo de adquirir equipos médicos para la detección y manejo de casos positivos así como la adquisición de equipos de protección para el personal médico", indicó el jefe de la Delegación, John O'Rourke. Asimismo, prevé formación para el personal sanitario y acciones de sensibilización dirigidas al público en general sobre los riesgos de contagio y medidas de prevención.

China donó este miércoles un total de 200.000 dosis de su vacuna Sinopharm, que se suman a las 50.000 dosis de la rusa Sputnik V y 50.000 de la británica Astrazeneca recibidas. Además, el país tiene previsto adquirir un lote de hasta 800.000 vacunas en el marco del dispositivo Covax, un mecanismo organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde el primer caso registrado en febrero de 2020, el coronavirus ha afectado a 112.461 personas y ha provocado la muerte de otras 2.973, además de poner en relieve el precario sistema de salud pública, principalmente en las zonas rurales.