Andrea Duro y Juan Betancourt, una amor que nació en las redes

MADRID, 26 (CHANCE)



Todavía recordamos cómo empezó este amor a dar señales de vida... que si un 'like' por aquí, que si ahora te dejo un comentario en una publicación, que si subo un stories cenando contigo pero con más gente... hasta que llegó la gran fotografía que confirmaba el romance que había empezado entre dos personajes públicos que nos dejan sin aire cada vez que hacen alguna aparición pública: Juan Betancourt y Andrea Duro.



El modelo, que siempre se ha mostrado muy celoso con su vida privada y no le gusta exponer públicamente detalles personales, caía rendido ante los brazos de una Andrea Duro muy enamorada. Una pareja que no solamente ha sido muy perseguida en redes sociales, sino que ha encantado a los fans y admiradores de ambos, ya que juntos forman el mejor tándem.



Aunque no son muchas las imágenes que podemos ver de la pareja, de vez en cuando dejan caer en sus perfiles de Instagram alguna fotografía que nos alegra el corazón. Eso pasó hace escasamente 24 horas cuando Andrea Duro colgaba una bajo el título 'Desconjuntados', ya ella vestía en chándal y su amor en camisa.



Lo cierto es que a pesar de mantener la discreción en su relación nos encantan y juntos les vemos más felices que nunca... ya que como todo el mundo sabe, son varias las relaciones que han tenido anteriormente y de las cuales parece que ya ni se acuerdan. ¡Brindemos por ese amor tan 'desconjuntado' que nos encanta!