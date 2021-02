AMP.- Perú.- La comisión de investigación del 'Vacunagate' cifra en casi 500 los vacunados de forma irregular en Perú

Se desconoce el destino final de 1.200 viales entregados a la Embajada de China



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Fernando Carbone, presidente de la Comisión Investigadora de la vacunación irregular registrada en Perú y conocida como caso 'Vacunagate', ha señalado que en total han sido 470 las personas vacunadas "fuera de los ensayos clínicos del laboratorio Sinopharm".



Según ha precisado en una rueda de prensa, de este grupo de personas 369 habrían recibido las dosis en el marco del desarrollo de los ensayos clínicos, mientras que otras 101 personas serían altos cargos del Gobierno y familiares.



Así, ha sostenido que estas personas no participaban en los ensayos clínicos y ha afirmado que las dosis para vacunar a los voluntarios ya habían sido previamente determinadas, según informaciones de la emisora RPP.



"Fueron 369 los miembros del personal de los equipos involucrados en el desarrollo de los ensayos los que se inocularon con la vacuna", ha insistido antes señalar que en total fueron administradas 706 dosis a dicho personal y otras 198 a los responsables de los equipos de investigadores.



Carbone ha detallado que en total 3.200 vacunas de este laboratorio llegaron a Perú, de las cuales 1.200 fueron entregadas a la Embajada de China, si bien se desconoce su destino final.



Tras diez días de investigación, la comisión que investiga la aplicación irregular de vacunas contra la COVID-19 ha entregado su informe final, en el que se ha concretado que entre el centenar de funcionarios se encuentran autoridades del Ministerio de Salud y el de Exteriores, así como familiares de los mismos pero también invitados que no guardan relación con ellos.



Entre estos últimos, denominados "relacionados", se encuentran, por ejemplo, el expresidente Martín Vizcarra, su esposa y su hermano, mientras entre los altos funcionarios de los ministerios están la exministra de Salud Pilar Mazzetti o la de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete.



El informe ha señalado que los encargados de asignar las vacunas eran el asesor de Inmunización del Ministerio de Salud, Carlos Castillo, y el director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Exteriores, Jorge Arturo Jarama.



También apunta a que estarían vinculados con las órdenes de vacunación Hugo García y Javier Arturo Bustos, de la Universidad Cayetano Heredia, y Eduardo Ticona, de la de San Marcos.



En este sentido, el documento elaborado por la comisión también ha apuntado que se "evidencia" por parte del investigador principal de la UPCH, Germán Málaga, "la no aplicación" de los Lineamientos de la Buenas Prácticas Clínicas, Ética en Investigación en seres humanos y la normativa peruana para ensayos clínicos, según informa 'El Comercio'.



En cuanto al caso de la exministra de Salud Pilar Mazzeti, Carbone ha destacado que se recomienda enviar el informe a la Fiscalía para que evalúe si corresponde interponer o no una denuncia por infracción a la Constitución o por la comisión de un delito en el ejercicio de la función.



RECOMENDACIONES



El informe final de la comisión del 'Vacunagate' ha emitido también una serie de recomendaciones, entre las que se encuentra la petición de investigar a los involucrados y llevar el documento a las instancias pertinentes para aplicar sanciones. Asimismo, ha recomendado retirar la confianza a trece funcionarios de la cartera de Salud, entre los que figura el nombre de Mazzetti.



El ministro de Salud de Perú, Óscar Ugarte, ha avanzado que este viernes se entregará el informe a la Presidencia del Consejo de Ministros para que, a su vez, lo haga llegar al Congreso, la Contraloría y el Ministerio Público, entre otras instituciones, de manera que se complete la investigación.



"Se separará a empleados involucrados que aún no hayan sido sancionados", ha asegurado también, al tiempo que ha felicitado a la comisión por haber sido "tan rápidos" en entregar el informe.



Así, ha defendido los "alcances" logrados y ha asegurado que esto "resuelve preguntas básicas que, sin embargo, se habían ido filtrando días antes". Respecto al informe, el ministro ha confirmado que el documento "ratifica" que son 3.200 las vacunas afectadas.



De estas, 1.200 habrían sido enviadas a la Embajada de China, a la cual se ha pedido que informe de su uso. De las 2.000 dosis restantes la comisión ha resuelto que fueron 470 personas las vacunadas "fuera del ensayo", quienes "han sido plenamente identificadas", tal y como ha expresado el ministro.



Sobre la diferencia del número de implicados frente a lo que señalaban otras informaciones difundidas de forma preliminar, ha asegurado que el desfase de debía a la "duplicación de algunos nombres".