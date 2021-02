AMP.- Nigeria.- Secuestradas cerca de 320 alumnas en un nuevo ataque contra una escuela en el noroeste de Nigeria

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Alrededor de 320 alumnas han sido secuestradas a primera hora de este viernes en una escuela ubicada en el estado nigeriano de Zamfara, en el noroeste del país, por parte de personas armadas no identificadas, según han confirmado las autoridades del país africano.



El portavoz de la Policía de Zamfara, Mohammad Shehu, ha indicado que 317 estudiantes "han sido secuestradas por bandidos armados en la Government Girls Science Secondary School de la localidad de Jangebe, según ha recogido el diario nigeriano 'The Premium Times'.



Así, ha resaltado que las autoridades han enviado refuerzos a la zona para intentar localizar a las raptadas, sin que por ahora ningún grupo haya reclamado la autoría del suceso.



Poco antes, el comisionado para Seguridad Internos y Seguridad de Zamfara, Alhaji Abubakar Dauran, había confirmado el suceso en declaraciones a la agencia nigeriana NAN y había apuntado que el asalto ha sido perpetrado por cientos de personas armadas.



"Puedo confirmar que, tristemente, hemos recibido la información sobre el secuestro de estudiantes de la Government Girls Secondary School en Jangebe y ahora mismo estoy de camino a la escuela", ha resaltado, según ha recogido el diario 'Vanguard'.



"En estos momentos no puedo decir cuántas estudiantes han sido secuestradas por las personas armadas, pero hemos movilizado ya a miembros de las fuerzas de seguridad y los grupos de 'vigilantes', que están persiguiendo a los secuestradores", ha explicado.



Un trabajador de la escuela ha relatado que "cientos de hombres armados invadieron la ciudad" y "dispararon al aire de forma esporádica para asustar a los residentes antes de dirigirse a la escuela".



"Tras llevarse a la mayoría de las estudiantes, hemos juntado a las que han escapado o se han escondido de los bandidos y hemos llevado a cabo un censo en el que hemos contado a 54 estudiantes. Aún estamos buscando para ver si podemos encontrar a más", ha puntualizado.



Los atacantes habrían llegado a la escuela tras atacar un puesto de control del Ejército en la zona, según el portal de noticias PM News Nigeria, si bien por el momento no hay informaciones sobre víctimas. El Gobierno federal no se ha pronunciado por el momento sobre el incidente.



Por su parte, la organización no gubernamental Save the Children ha condenado lo sucedido y ha dicho que "tristemente, es sólo el último de una serie de secuestros en la región", según la agencia alemana de noticias DPA. "Durante los últimos meses, cientos de niños en Nigeria han atravesado el trauma de ser secuestrados por grupos armados", ha añadido.



El incidente tiene lugar una semana después de que 42 personas --27 alumnos y 15 miembros del personal y sus familiares-- fueran raptados en un ataque contra una escuela en el estado nigeriano de Níger (oeste) y tres meses después del secuestro de cientos de alumnos de una escuela en el estado de Katsina (norte). Todos ellos fueron posteriormente liberados después de un proceso de negociaciones.



Estos incidentes han traído a la memoria el rapto en abril de 2014 a 276 niñas de un colegio de Chibok, en el estado de Borno, de las que 112 todavía permanecen en paradero desconocido y 164 fueron liberadas. El secuestro provocó una ola de condenas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional y generó un movimiento, #BringBackOurGirls, que se mantiene a día de hoy y que apoya a las familias de las víctimas.