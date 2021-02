87-67. Vildoza y Giedraitis frustran la reacción serbia

El base estadounidense del Estrella Roja de Belgrado, Corey Walden, y el pívot nigeriano del Baskonia Tonye Jekiri (detrás) , en una jugada del partido correspondiente a la jornada 26 de la Euroliga de baloncesto disputado este viernes en el pabellón Fernando Buesa de Vitoria. EFE/David Aguilar.

Vitoria (España), 26 feb (EFE).- El TD Systems Baskonia sentenció al Estrella Roja en la primera mitad, en la que consiguió más de 20 puntos de diferencia que le lanzaron a la victoria final por 87-67 tras una cómoda segunda mitad en la que el argentino Luca Vildoza y el lituano Rokas Giedraitis frustraron la posible reacción serbia.

Los azulgranas se hicieron con el cuarto triunfo consecutivo en la competición continental al sentenciar el duelo en una gran primera parte donde destrozaron a los de Belgrado en la pintura y mantuvieron la diferencia con una defensa seria que impidió regresar al partido a su rival, que visitó el Fernando Buesa Arena con cuatro jugadores con coronavirus.

Youssoupha Fall fue el primero que desequilibró la balanza y acabó el choque con 23 créditos de valoración y posteriormente, Luca Vildoza y Achille Polonara se sumaron al senegalés en la segunda parte para acabar con 22 créditos cada uno.

Jordan Loyd fue el mejor del Estrella Roja, aunque 14 puntos, y aunque Kuzmic y Walden reaccionaron tras el descanso, era demasiado tarde para que el equipo serbio se metiera de nuevo en el encuentro.

El Baskonia entró con mucha fuerza en el partido y desde los primeros minutos marcó diferencias gracias a su juego interior. La consigna de meter balones a Youssoupha Fall era clara y el gigante azulgrana respondió. Cargó de faltas a Kuzmic y se multiplicó para poner el 14-3 inicial.

Reaccionaron los serbios ajustando su defensa y se soltaron en ataque para apretar un marcador que se quedó en un 21-16 después de un triple de Jordan Loyd, la mayor amenaza de un Estrella Roja con tendencia para jugar desde el exterior.

Pero la defensa local subió un punto más de intensidad y los balcánicos sudaban cada canasta. En cambio, el Baskonia mantuvo su ritmo anotador y arrolló a su rival antes del descanso.

Los triples ampliaron la renta y Fall volvió a ser diferencial en un segundo cuarto muy favorable para los de Dusko Ivanovic, obligados a controlar únicamente a Jordan Loyd, quien no pudo evitar que la diferencia se fuera hasta los 21 puntos al descanso, 48-27.

Dos triples de Dejan Davidovac dieron esperanzas a los de Belgrado en la reanudación, pero Luca Vildoza y Rokas Giedraitis echaron un jarro de agua fría a la posible reacción serbia. El alero lituano mantuvo el acierto de la primera mitad castigando y el Baskonia echó por tierra los intenciones de su rival.

Con la distancia superior a los 20 puntos, Dejan Radonjic no encontraba el antídoto para frenar a Youssoupha Fall, pero su equipo no tiró la toalla y a pesar de entrar en el último asalto con el duelo decidido, 66-48.

Estrella Roja entró mejor en este periodo, bajó la renta hasta los 13 puntos, pero el Baskonia, con dos bases en pista, mejoró en ataque y no permitió que se crecieran los balcánicos hasta establecer el 87-67 definitivo.

- Ficha técnica:

87 - TD Systems Baskonia (21+27+18+21): Vildoza (14), Giedraitis (14), Peters (9), Polonara (12) y Fall (20) -cinco inicial-, Raieste (5), Jekiri (6), Henry (3), Sedekerskis (2), Diop (-), Dragic (-) y Kurucs (-).

67 - Estrella Roja (16+11+21+19): Uskokovic (8), Loyd (14), Lazic (-), Simonovic (3) y Kuzmic (9) -cinco inicial-, Walden (10), Davidovac (8), Drobic (9), Radanov (-), Jagodic-Kuridza (6) y Simanic (-).

Árbitros: Borys Ryzhyk (Ucrania), Carmelo Parternico (Italia) y Hughes Thepenier (Francia). Sin eliminados.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima sexta jornada de la Euroliga disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria sin público. El Baskonia visitó una camiseta de calentamiento especial en apoyo al colectivo LGTBI, después del día contra la homofobia en el deporte del pasado 19 de febrero.