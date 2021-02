129-125. Antetokounmpo gana el duelo a Williamson y Bucks se imponen a Pelicans

EFE/EPA/TANNEN MAURY SHUTTERSTOCK OUT

Milwaukee (EE.UU.), 25 feb (EFE).- El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo acabó con un doble-doble de 38 puntos, 10 rebotes, cuatro asistencias y un tapón, que lo dejaron al frente del ataque de los Milwaukee Bucks en el partido que ganaron con suspense por 129-125 a los New Orleans Pelicans.

El alero Khris Middleton también brilló en el juego ofensivo de los Bucks al aportar otros 31 puntos, con siete rebotes y seis asistencias que también ayudaron a la victoria de los Bucks (20-13), la cuarta consecutiva que los mantienen líderes destacados de la División Central y terceros en la Conferencia Este.

El alero segundo año Zion Williamson anotó 34 puntos con ocho rebotes, seis asistencias y un tapón, que lo dejaron al frente de los Pelicans, pero al final no pudo ganarle el duelo individual a Antetokounmpo, ni tampoco su equipo quedarse con la victoria.

Mientras que el ala-pívot Brandon Ingram acabó como segundo máximo encestador al agregar 23 puntos, pero no tuvo su mejor inspiración encestadora, especialmente desde fuera del perímetro, desde donde falló nueve de los 10 tiros que hizo, y no pudo evitar que los Pelicans (14-18) rompiesen la racha de dos triunfos consecutivos.

El pívot español Willy Hernangómez salió de reserva con los Pelicans y disputó 20 minutos que lo dejaron como el jugador más eficaz en el ataque del equipo de Nueva Orleans después de conseguir 10 puntos tras anotar 4 de 5 tiros de campo y 2-2 desde la línea de personal.

El exjugador del Real Madrid también tuvo presencia dentro de la pintura al capturar cinco rebotes -cuatro defensivos-, y cometió dos faltas personales.

Los Bucks ganaron sus tres partidos anteriores por un promedio de 17,7 puntos. En esos partidos, Antetokounmpo promedió 34,7 tantos; 15 rebotes; 6,7 asistencias; 1,7 tapones y 1,3 recuperaciones de balón.

Pero frente a los Pelicans todo fue diferente con un partido muy igualado de principio a fin, que hizo que se diesen 15 empates en el marcador y 23 cambios de líder.

Nueva Orleans tomó una ventaja de 124-125 con 2:01 minutos por jugar en el último cuarto con una bandeja de Williamson.

Pero después de que Antetokounmpo conectó un tiro en suspensión y luego tomó un rebote a lo largo de la cancha para un mate, Milwaukee lideró con 128-125 cuando Nueva Orleans pidió un tiempo muerto con 1:10 minuto para que acabase el tiempo reglamentario.

Ingram y el exBucks, el base Eric Bledsoe, fallaron sendos intentos de triples, y el primero también cometió una carga antes de que se agotara el tiempo.

Antetokounmpo y Williamson mostraron su habilidad para llegar al aro, con sus actuaciones del primer cuarto de gran espectacularidad.

Los 14 puntos de Williamson incluyeron uno más de los conseguidos por Antetokounmpo para anotar con una bandeja con la mano derecha, dos mates y una devolución de su propio mate fallado.

Los 13 puntos de Antetokounmpo incluyeron un gancho de cambio de mano y tres bandejas.

Fue el tercer enfrentamiento entre las dos superestrellas, con Antetokounmpo de ganador al superar en rebotes a Williamson en los dos enfrentamientos anteriores.

Los equipos ingresaron el jueves entre los cinco mejores de la liga en porcentaje de tiros de campo, con los Bucks en segundo lugar con 49%; los Pelicans quinto con 48%. Pero dispararon incluso mejor que sus promedios de temporada, con Milwaukee disparando 54% y New Orleans 50% desde la cancha.