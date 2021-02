0-0. No hubo milagro para la Real. EFE/EPA/PETER POWELL

Londres, 25 feb (EFE).- La Real Sociedad, que desperdició un penalti para engancharse a la eliminatoria, no pudo obrar el milagro de remontar en Old Trafford y cayó eliminada de la Liga Europa al empatar a cero con el Manchester United (4-0 en el global).

Los de Imanol Alguacil dieron guerra al Manchester United, pero fallaron en lo más importante, en marcar gol. Y eso que dispusieron de una pena máxima a favor antes de los primeros 15 minutos, cuando Daniel James cometió un penalti infantil sobre Gorosabel.

Mikel Oyarzabal asumió la responsabilidad, pero hizo 'paradinha' y pegó un saltito antes de golpear el esférico y lo mandó desviado. Esperó a que Dean Henderson se tirara a un lado, pero el portero no lo hizo y falló.

Ese penalti podía haber cambiado las cosas en Manchester, pero el 0-4 era una losa muy difícil de levantar para la Real, que encima tenía que aguantar a un Bruno Fernandes en estado de gracia.

El portugués, al que Ole Gunnar Solskjaer no dio descanso pese a estar la eliminatoria prácticamente hecha, fue la gran amenaza del United, errando un mano a mano y estrellando una pelota en el larguero en la segunda mitad.

Con el paso de los minutos, decayó el ánimo de ambos equipos y con ello el ritmo del encuentro. La Real apenas creía en sus opciones y el United veía que no necesitaba acelerar.

Mientras Solskjaer aprovechó para foguear a jóvenes talentos como Amad Diallo, que disputó sus primeros minutos en Old Trafford, la Real volvió a rondar el gol con un cabezazo al larguero de Modibo Sagnan.

Cuando ambos equipos parecían dar por bueno el empate, marcaron los 'Diablos Rojos' con un remate de cabeza de Alex Tuanzebe a la salida de un córner, pero el VAR anuló el gol por falta previa de Victor Lindelof.

Y ahí murió el encuentro. Lo intentó tímidamente la Real en los últimos minutos para arañar la victoria de Old Trafford y también Anthony Martial, que necesita goles para recuperar la confianza, pero el marcador no se movió y será el United el que esté en octavos de final de la competición continental.

Con el 0-4 de la ida, el United pasa de ronda, mientras que la Real Sociedad termina aquí su aventura europea y podrá centrarse a partir de ahora en la Liga para volver a repetir presencia en el Viejo Continente la temporada que viene.

- Ficha técnica:

0 - Manchester United: Henderson; Telles, Lindelof, Bailly, Wan-Bissaka (Williams, m.46); Fred (Tuanzebe, m.46), Matic, Fernandes (Rashford, m.46); James (Diallo, m.59), Greenwood (Shoretire, m.76) y Martial.

0 - Real Sociedad: Remiro; Aihen, Sagnan, Zubeldia, Gorosabel (Bautista, m.46); Merino, Guevara (Guridi, m.72), Zubimendi; Oyarzabal (Barrenetxea, m.46), Isak (Portu, m.46) y Januzaj (Merquelanz, m.65).

Árbitro: Lawrence Visser (BEL). Amonestó a Fred (m.41), Williams (m.50) y Lindelof (m.65), por parte de los locales

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa disputado en el estadio Old Trafford a puerta cerrada.