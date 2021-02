Wallapop capta 157 millones y aumenta su valoración hasta los 690 millones

Agustín Gómez (d), consejero delegado y creador de Wallapop, recibe el Premio a la Innovación Digital. EFE/Víctor Lerena/Archivo

Barcelona, 25 feb (EFE).- La aplicación de compraventa de artículos de segunda mano Wallapop ha cerrado una ronda de financiación de 157 millones de euros liderada por el fondo de inversión francés Korelya Capital, que eleva la valoración de la compañía hasta los 690 millones de euros.

La ronda de financiación ha estado encabezada por Korelya Capital, que entra en el capital de la empresa aunque no se ha desvelado con qué porcentaje, y cuenta con el respaldo de Naver, la compañía de internet líder en Corea del Sur y una de las principales del mundo, que mantiene un acuerdo con el fondo de inversión francés y prestará apoyo tecnológico a Wallapop.

También han participado en la operación inversores actuales de Wallapop, como Accel, Insight Venture Partners, 14W, GP Bullhound y Northzone.

Esta ronda de inversión permitirá a Wallapop seguir expandiendo su presencia en el mercado español, lo que pasa por mejorar la experiencia de usuario, haciendo más fácil la compraventa de artículos, potenciar el servicio Wallapop Envíos y seguir diseñando productos y servicios para pequeñas empresas y emprendedores de la plataforma.

El 95% de los usuarios de Wallapop son particulares y el resto son micronegocios y pequeños emprendedores que venden objetos únicos, como artículos de artesanía.

El objetivo de consolidarse en España no impide soñar a Wallapop "con una posible expansión", ha dicho a EFE el consejero delegado de la empresa, Rob Cassedy, aunque ha asegurado que, de momento, no hay fecha ni mercados previstos.

Cassedy ha explicado que, en estos momentos de pandemia, la compañía está "comprometida" con poner la tecnología y la innovación al servicio de "una forma más sostenible de consumir".

Wallapop es la segunda inversión de Korelya en la economía circular, tendencia que se ha impulsado con la covid-19.

El acuerdo también facilitará la colaboración entre Wallapop y Naver, cuya "tecnología punta" impulsará la capacidad de innovación de la startup catalana y reforzará la presencia del gigante tecnológico coreano en el mercado europeo.

El consejero delegado de Naver, Seong-sook Han, ha destacado que las plataformas de reventa están creciendo por el compromiso con el consumo responsable y que, en este sentido, comparten la filosofía de Wallapop y esperan seguir invirtiendo en startups europeas.

Cassedy ha explicado que durante el confinamiento se registró una "reducción masiva de usuarios" en la plataforma, pero, tras casi tres meses sin funcionar, se produjo una aceleración que ha "fortalecido" el negocio y le ha hecho cerrar la facturación de 2020 con un crecimiento de más del 50 % gracias, entre otras cosas, a los nuevos clientes.

Durante la pandemia, Wallapop lanzó un nuevo servicio de recogida a domicilio, Wallapop Envíos, lo que "hace más seguro vender a través de internet", ha afirmado Cassedy, porque no necesitas salir de casa.

Wallapop cuenta con unos 200 trabajadores y seguirá aumentando su plantilla durante los próximos meses.

La tecnología de geolocalización de Wallapop conecta a una comunidad de 15 millones de usuarios en España que tienen la posibilidad de comprar o vender objetos que ya no usan y ha permitido que más de 180 millones de artículos cambiaran de dueño.