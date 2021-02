Venezuela ha contabilizado 610 feminicidios desde agosto de 2017

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab. EFE/ Rayner Peña/Archivo

Caracas, 25 feb (EFE).- Un total de 610 mujeres fueron asesinadas en Venezuela entre agosto de 2017 y diciembre de 2020, en medio de un crecimiento de la violencia de género en el país suramericano, informó este jueves el fiscal general, Tarek Saab.

"El Ministerio Público (Fiscalía) ha conocido 610 casos de feminicidio, de los cuales, más del 50 % ha recibido acto conclusivo (condena)", dijo el fiscal, durante la presentación de un balance de su gestión, que comenzó en agosto de 2017, ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de contundente mayoría oficialista.

La lucha contra la violencia a la mujer, dijo, es "sin cuartel" y para ello, Venezuela tiene oficinas especializadas en todas las regiones, por lo que instó a las víctimas a "no tener miedo" y "denunciar cualquier agresión que ponga en riesgo su integridad física o mental".

En los últimos tres años y medio, prosiguió, la Fiscalía ha realizado 170.789 actuaciones en casos de violencia contra la mujer, de las que han emanado 12.508 acusaciones.

El fiscal no explicó las "actuaciones" en cuestión ni por qué, en comparación, las acusaciones representan menos del 10 %, pero aseguró que habrá cero impunidad en estos casos, por lo que hizo un llamado para que exista "máxima diligencia en delitos de esta naturaleza".

"No puede haber la cultura machista de querer apartar, segregar a la mujer, diezmarla incluso por la vía de la violencia", remarcó Saab, para luego advertir que quien atente contra ellas será castigado con la severidad de la legislación vigente.

La Fiscalía informó este martes que investiga los asesinatos de dos mujeres, una de ellas menor de edad, ocurridos en el estado de Portuguesa, en el occidente del país caribeño.

En Venezuela perdieron la vida al menos 256 mujeres durante 2020 en hechos atribuibles a la violencia de género, de acuerdo con la organización Utopix, que recopila estos datos en vista del silencio informativo del Gobierno venezolano.