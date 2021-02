Terelu Campos sale de la peluquería mostrando el resultado

25/02/2021 TERELU CAMPOS SALIENDO DELA PELUQUERÍA. MADRID, 25 (CHANCE) Terelu Campos es de esas mujeres coquetas que les gusta acudir a la peluquería cada cierto tiempo para tener el mejor de los brillos en su pelo y lucir un peinado de lo más moderno, y lo cierto es que lo consigue porque la colaboradora de televisión sabe perfectamente que se debe a su público y a su imagen pública. Hoy, ha sido uno de esos días en los que se ha embellecido y no hemos podido evitar preguntarle a la salida del centro sobre la última polémica que azota la vida de su hija... EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Terelu Campos es de esas mujeres coquetas que les gusta acudir a la peluquería cada cierto tiempo para tener el mejor de los brillos en su pelo y lucir un peinado de lo más moderno, y lo cierto es que lo consigue porque la colaboradora de televisión sabe perfectamente que se debe a su público y a su imagen pública. Hoy, ha sido uno de esos días en los que se ha embellecido y no hemos podido evitar preguntarle a la salida del centro sobre la última polémica que azota la vida de su hija...



Recordemos que todo comenzó cuando Kiko Matamoros afirmaba hace días en 'Sálvame Diario' que la fuente que le había filtrado que Alejandra Rubio y Carmen Borrego no tenían buena relación había sido la propia joven... algo que hacía saltar todas las alarmas y que ha desatado muchos comentarios por todos los compañeros de profesión.



Terelu Campos ha salido de la peluquería luciendo un rubio platino espectacular y un peinado con el flequillo para un lado que nos ha dejado enamorados. Parece que la periodista que optado por dejarse crecer un poco el pelo y no llevarlo tan cortito como en estos últimos meses.



A su salida, la hemos preguntado por las polémicas de su hija y Terelu ha querido guardar silencio y no hacer ninguna declaración al respecto... parece ser que está tan involucrada en el nuevo programa de su madre, 'La Campos Móvil', que no tiene tiempo de pensar en los enfrentamientos de su hija.