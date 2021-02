Soriot (AstraZeneca): "Es mi prioridad absoluta cumplir con las expectativas"

El consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot. EFE/CHRIS RATCLIFFE/Archivo

Bruselas, 25 feb (EFE).- El consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot, aseguró este jueves que su "prioridad absoluta" es "cumplir con las altas expectativas" respecto a la entrega de las vacunas, tras las críticas que han surgido desde que anunció que no cumplirá con las entregas de dosis pactadas para el primer trimestre.

"Hemos dado nuestra palabra de cumplir según nuestro acuerdo, y es mi prioridad absoluta cumplir con las altas expectativas que nos hemos fijado", dijo Soriot en una intervención en el Parlamento Europeo.

El consejero delegado de AstraZeneca aseguró estar "decepcionado" por el hecho de que "una producción menor a la esperada haya afectado a nuestra capacidad de entrega", aunque aseguró que la farmacéutica está "acelerando la producción y haciendo todo lo posible para administrar 40 millones de dosis en el primer trimestre de 2021".

Soriot alegó que “desarrollar y fabricar una vacuna segura y efectiva lleva normalmente años" y aseguró que la farmacéutica ha "llevado a cabo en solo meses un proceso ultracomplejo que no está exento de riesgos”.

"Estamos trabajando en firme para incrementar la productividad de cada una de las plantas. Al final hay bioreactores de mil, dos mil litros y al final las dosis de vacuna que se obtengan por litro pueden influir mucho en el número de vacunas que se puedan producir", dijo.

Soriot también dijo que "es fácil olvidar lo rápido que hemos pasado de no saber nada del virus a desarrollar vacunas seguras y efectivas".

En este sentido, celebró la publicación de varias series de datos desde Escocia esta semana, que muestran que las inmunizaciones desarrolladas por su laboratorio reducen en un 94 % el riesgo de hospitalización por coronavirus tras la primera dosis y protege a las poblaciones de mayor edad de las peores consecuencias del virus.