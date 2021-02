Simon Yates confirma que irá al Giro de Italia tras conocer su recorrido

EFE/EPA/ROBERTO BETTINI/Archivo

Redacción deportes, 25 feb (EFE).- El británico Simon Yates (Team BikeExchange), ganador de la Vuelta 2018, tomará la salida en la próxima edición del Giro de Italia por cuarto año consecutivo, decisión adoptada tras conocer el pasado miércoles el recorrido oficial.

Yates, de 28 años, ha valorado que el Giro 2021 acumula un total de 47.000 metros de desnivel, 6 finales en alto, 7 etapas montañosas y solo 38,4 kilómetros de contrarreloj, datos idóneos para que acuda a saldar asuntos pendientes.

"Me gusta el recorrido del Giro 2021, me interesan las etapas y veo que hay algunos caminos de grava. Como siempre en el Giro, la última semana parece difícil y habrá una contrarreloj. Creo que será allí donde se decidirá la carrera".

Yates mantiene una relación de amor/odio con el Giro después de numerosos triunfos y tribulaciones en su búsqueda del rosa a lo largo de los años. Terminó octavo en la general en 2019 y en 2018 vistió la maglia rosa durante 13 etapas y ganó 3 etapas para terminar en el puesto 21 de la general.

"Los últimos dos o tres años no fueron como esperaba, con una combinación de mala suerte y algunos errores. Todo lo que espero es tener una carrera limpia en 2021, sin problemas, y que pueda mostrarme de la mejor manera posible".

El Giro de Italia han incluido una etapa en Montalcino, en Toscana, que cuenta con 34 kms de caminos de grava. Yates adaptará su preparación a este tipo de superficies en su preparación antes de la gran salida en Turín.

"Recuerdo haber visto la etapa de tierra del Giro de Italia 2010 y espero una batalla similar para la carrera de este año. Comenzaré mi temporada con mi primera Strade Bianche para ganar experiencia en las carreras en las "carreteras blancas" y espero que eso me ponga en una buena posición para el Giro de mayo".

Simon Yates hará la Tirreno Adriatico y el Tour de los Alpes en su camino hacia el Giro.