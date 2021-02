Rusia.- El abogado de Navalni denuncia que han trasladado al activista a otra prisión sin avisar

21/08/2020 El opositor ruso Alexei Navalni POLITICA EUROPA RUSIA INTERNACIONAL MIKHAIL VOSKRESENSKY / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El abogado del activista ruso, Alexei Navalni, Vadim Kobzev, ha asegurado este jueves en Twitter que el activista ha sido trasladado de la prisión en la que cumplía condena sin previo aviso.



"Alexei Navalny fue trasladado del SIZO-1 del Servicio Penitenciario Federal de Rusia", ha publicado en esta red social.



"Hoy, cuando vine al centro de detención preventiva para reunirme con Navalny, me dijeron que había abandonado el centro de detención preventiva. No me dijeron dónde se fue, probablemente a una colonia (penitenciaria), pero posiblemente a otro lugar", ha declarado el abogado a la agencia rusa Interfax.



La desaparición del disidente, sobre la que el Kremlin no se ha pronunciado, ha despertado las sospechas de su entorno.



Leonik Volkov, un socio de la plataforma de Navalni que vive fuera de Rusia, ha insinuado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió la liberación inmediata de este al considerar que "su vida corría peligro".



"El hecho de que no sepamos ahora dónde está y qué tiene con él confirma plenamente el nivel de esta amenaza", ha sentenciado Volkov.



Navalni ingresó en prisión a su regreso a Rusia por haber violado la libertad condicional al recuperarse en Alemania de un intento de envenenamiento del que culpa al Kremlin --que niega la acusación-- y su sentencia implica cumplir su pena en una colonia penitenciaria, sin embargo para el traslado, lo habitual es avisar con antelación a abogados y familiares.



El activista debe cumplir una condena de tres años y medio, aunque ya pasó parte en arresto domiciliario, y su encarcelamiento ha motivado sanciones de la Unión Europea contra Rusia y una oleada de manifestaciones contra Vladimir Putin que se ha saldado con miles de detenidos en todo el país.