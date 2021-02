Rey Felipe.- Los Reyes de España inauguran este jueves en Cáceres el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear

09/11/2020 Una de las fachadas del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear POLITICA AUTONOMÍAS JOAQUÍN CORTÉS



CÁCERES, 25 (EUROPA PRESS)



Los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, inauguran este jueves, 25 de febrero, el nuevo Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear de Cáceres, en un acto institucional con aforo restringido debido a la situación sanitaria derivada de la pandemia.



La inauguración oficial está prevista para las 11,30 horas de este jueves, y se llevará a cabo en el jardín exterior del nuevo edificio para después realizar una visita a la exposición interior, que muestra 200 de las 3.000 obras de arte de la colección de la galerista alemana.



Junto a los Reyes, el acto contará con la presencia de autoridades de la región como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, o los presidentes de las Diputaciones de Cáceres, Carlos Carlos, y de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.



Tras la inauguración, este nuevo Museo de Arte Contemporáneo abrirá sus puertas al público, con cita previa, este nuevo espacio cultural que va a colocar a la ciudad extremeña en el circuito internacional del arte contemporáneo, tanto por el contenido --una selección de obras de artistas de la talla de Olafur Eliasson, Pablo Picasso, Louise Bourgeois, Wassily Kandinsky, Helena Almeida o Ai Weiwei--, como por el continente, un edificio diseñado por Tuñón Arquitectos que opta al prestigioso Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe.



En el nuevo museo se muestran obras de gran de formato como 'Descending Light' (2007) de Ai Weiwei, una lámpara del artista chino compuesta por 60.000 cristales rojos, que preside el hall de entrada al nuevo edificio.



En el jardín se puede contemplar un árbol de aluminio esmaltado en blanco. Se trata de la obra 'A Day Like This Made of Nothing and Nothing Else' (2009) de Ugo Rondinone. El 'Proyecto Frágil' (2011) del artista cubano Carlos Garaicoa, la obra 'Bay Area Blues' (2018) de Larry Bell, o las tres figuras de 'The Family' (2003), custodiadas en la vitrina de cristal y acero inoxidable de Louise Bourgeois, también forman parte de este nuevo museo.



Olafur Eliasson firma la instalación titulada 'Echo Activity' (2017), que plantea un juego de espejos para rozar el infinito a través de nuestros propios reflejos. Y también un trozo de la Estatua de la Libertad ha llegado a la capital cacereña de la mano del artista vietnamita Danh Vö, que decidió crear una réplica exacta de uno de los monumentos más famosos del mundo pero en lugar de ensamblar las 300 piezas de cobre que componen la estatua, prefirió que quedaran esparcidas a lo largo y ancho del planeta.



Cabe recordar que la galerista alemana Helga de Alvear ha sido premiada este año por la Comunidad de Madrid con la Medalla Internacional de las Artes, y el edificio del museo ya ha sido galardonado con el Premio Architecture MasterPrize en la categoría de edificio cultural.