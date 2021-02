R.Centroafricana.- La ONU lamenta que a pesar de los "avances notables" la situación en RCA sigue "plagada de violencia"

27/07/2017 Efectivos de la MINUSCA en Bangassou POLITICA AFRICA REPÚBLICA CENTROAFRICANA INTERNACIONAL MINUSCA



Lacroix califica a RCA como "el lugar más peligroso para el trabajo humanitario"



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El secretario general adjunto de operaciones de paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, ha lamentado este miércoles que, a pesar de los "avances notables" que ha tenido República Centroafricana (RCA), el país continúa "plagado de violencia y volatilidad".



Lacroix ha señalado que es esencial que se preserven los logros democráticos alcanzados hasta el momento completando el proceso electoral, además de instaurar un diálogo "inclusivo y significativo", mientras que ha incidido en que el acuerdo de paz sigue siendo el único marco viable para lograr la paz en el país.



En una sesión informativa sobre el país africano en el Consejo de Seguridad, Lacroix ha vuelto a pedir que se refuerce la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) con un aumento de 2.750 efectivos militares y 940 de Policía.



Este aumento de la fuerza de la MINUSCA "no pretende ser un medio para una solución militar", ha aclarado el portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, sino que permitiría "crear las condiciones para avanzar en el proceso político y facilitar la entrega de asistencia humanitaria".



Además, después de la muerte de siete efectivos de mantenimiento en ataques hostiles durante la violencia electoral y otros dos en el cumplimiento del deber durante el mismo período, según Lacroix este incremento también contribuiría a salvaguardar al personal de la ONU.



REPUNTE DE LA VIOLENCIA



Lacroix ha informado a los miembros del Consejo de un aumento de las violaciones de Derechos Humanos, de los secuestros y asesinatos de civiles, de los ataques contra trabajadores humanitarios, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual relacionada con los conflictos.



Ante esto, se requiere un compromiso de las autoridades nacionales para perseguir la rendición de cuentas por las violaciones cometidas por actores estatales y no estatales, ha concluido.



Según el representante de la ONU, más de mil camiones que transportan suministros vitales, alimentos y material médico necesarios para luchar contra la pandemia, siguen bloqueados en la frontera con Camerún.



La violencia también ha provocado, por otra parte, "un importante desplazamiento renovado y un aumento de las necesidades humanitarias y ha empujado a los civiles a buscar nuevamente refugio en los países vecinos", ha subrayado Lacroix frente al Consejo.



De hecho, el representante ha asegurado que RCA es "el lugar más peligroso para el trabajo humanitario", donde se han registrado más del 46 por ciento de los incidentes mundiales detectados por organizaciones no gubernamentales internacionales el mes pasado.



"El pueblo centroafricano ha sufrido mucho y merece nuestro firme apoyo y atención", ha ultimado Lacroix.