Portaltic.-Apple descarta los planes gratuitos en Apple Music: "Iría en contra de nuestros valores de privacidad"

28/06/2019



MADRID, 25 (Portaltic/EP)



El servicio de música en 'streaming' Apple Music no dispone actualmente de planes gratuitos, al contrario que rivales como Spotify, y la compañía ha reiterado su negativa a ofrecer estas cuentas debido a las dificultades de generar ingresos para los artistas y garantizar al mismo tiempo la privacidad del usuario.



Así lo ha confirmado la directora global de Publicaciones Musicales de Apple, Elena Segal, en una comparecencia este martes en el Parlamento de Reino Unido en la que han recibido las preguntas del comité Digital, Cultura, Medios y Deporte, que han girado en torno a los servicios de música en 'streaming'.



En el encuentro, en el que han participado también Spotify y Amazon Music, Segal ha reconocido que para Apple Music "es un desafío competir con lo gratuito", en referencia a los planes de usuario gratuitos de Spotify o de YouTube, algo que ha descrito como "competir en un terreno desigual", como recoge el medio británico Musically.



La ejecutiva de Apple ha asegurado que, en el caso de no existir opciones gratuitas como la que ofrece YouTube para acceder a la música, "probablemente más personas utilizarían Apple Music", pero que esto "no cambiaría" el servicio.



Asimismo, Apple ha apartado la idea de la llegada de un nuevo modelo de negocio a Apple Music con planes gratuitos y publicidad para financiarlo.



"No creemos que un servicio con un modelo de negocio basado en la publicidad pueda generar suficientes ingresos como para soportar un ecosistema general sano. Y esto iría también muy en contra de nuestros valores fundamentales de privacidad", ha defendido Segal en su comparecencia.



Asimismo, el Comité del Parlamento Británico ha preguntado sobre la consideración del 'streaming' de música como alquiler o como venta de bienes a nivel legal.



Segal ha considerado que el 'streaming' musical es "más parecido al alquiler" y lo ha comparado con las licencias para la música en CD, mientras que Amazon cree que "es algo diferente de ambos conceptos", como ha asgurado por su parte el director de Música Internacional en Amazon, Paul Firth.



Además, la comisión ha preguntado a Spotify sobre si estaría dispuesta a probar un modelo de pagos a artistas como el de Apple Music, centrado en el consumo de cada usuario, y de forma que si un usuario escucha ciertos artistas, su pago por la suscripción vaya a ellos y no se reparta entre los músicos más escuchados. De hecho, la plataforma ya ha probado este sistema en un estudio reciente en Francia.



"En el caso del modelo centrado en el usuario, es algo a lo que estamos abiertos", ha manifestado el responsable de Asuntos Globales y jefe legal de Spotify, Horacio Gutierrez.



"Si los artistas y músicos en general prefieren este modelo, lo apoyaríamos haciendo una investigación adicional", ha concluido Gutierrez, que ha recordado también que este cambio no es una "decisión trivial" y que implicaría a todos los contratos firmados con la industria musical.