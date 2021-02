Película busca cambiar el relato en torno a la vida de Billie Holiday

Andra Day en Times Square, Nueva York, 31 diciembre 2020. Gary Hershorn/Pool vía REUTERS/

Por Rollo Ross

LOS ÁNGELES, 25 feb (Reuters) - Billie Holiday, considerada una de las mejores cantantes de jazz de todos los tiempos, ha sido recordada tanto por su expresiva voz como por su historia de adicción a las drogas y el alcohol y su prematura muerte a los 44 años.

La nueva película "The United States vs. Billie Holiday" busca cambiar la percepción del público sobre la cantante y arrojar luz sobre su papel como líder de los derechos civiles de los negros, dijo el director y estrella del filme en una entrevista con Reuters.

La película, que se estrena el viernes en el servicio de streaming Hulu, cuenta la historia del revuelo causado por la interpretación de Holiday de la balada "Strange Fruit", una canción de protesta sobre el linchamiento de personas negras. Inicialmente la cantó en 1939 en el Cafe Society, el primer club nocturno racialmente integrado de la ciudad de Nueva York.

Las autoridades gubernamentales ordenaron a Holiday que dejara de cantar "Strange Fruit", pero ella se negó y el FBI la apuntó como parte de una ofensiva contra el consumo de drogas, según la película, que se basa en el relato de un libro de 2015 del periodista Johann Hari titulado "Chasing The Scream: The First and Last Days of the War on Drugs".

El director Lee Daniels dijo que quería subrayar esta parte poco conocida de la vida de Holiday y mostrar que ella fue más que una figura trágica.

"La historia de Billie debe ser contada", declaró Daniels. "¿Y cuántas otras historias como la de Billie hay por ahí que no conozcamos? Eso es lo que me molestó. Que tenga 61 años y estemos aquí. Recién me estoy enterando de la importancia de 'Strange Fruit'", agregó.

La cantante y compositora nominada al Grammy Andra Days interpreta a Holiday en su primer papel actoral, que le valió una nominación al Globo de Oro. Day dijo que asumió el papel para ayudar a dar forma a los relatos sobre la historia negra.

"La guerra narrativa es muy importante para realmente erradicar la opresión, para deshacer y desmantelar el sistema", dijo Day.

Y agregó que la historia de Holiday "es relevante hoy. Era relevante hace 20 años y probablemente lo será dentro de 20 años".

(Reporte de Rollo Ross. Editado en español por Lucila Sigal)