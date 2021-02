Pandemia o no, el show de los Globos de Oro debe continuar

Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES, 25 feb (Reuters) - Los Globos de Oro darán inicio a la temporada de premios de Hollywood en la era de la pandemia el domingo, después de un año que revolucionó la industria del entretenimiento y vio a las estrellas cambiar las alfombras rojas por cámaras web en salas de estar.

Sin embargo, de alguna manera el show continúa, aunque sin las cenas de gala, las hordas de fotógrafos y los vestidos de diseñadores asociados con la celebración de las mejores películas y programas de televisión del año.

La ceremonia del domingo, que será transmitida en vivo por el canal de televisión NBC, se llevará a cabo por primera vez en dos costas, con las comediantes Tina Fey como anfitriona desde Nueva York y Amy Poehler desde Beverly Hills, California.

Algunos de los presentadores, que incluirán a Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, aparecerán en persona, pero los nominados asistirán desde sus hogares u otras partes del mundo.

Tom O'Neill, fundador del sitio de predicciones Goldderby.com, dijo que Fey y Poehler eran las anfitrionas perfectas para estos tiempos inusuales.

"Son sarcásticas, adorables y malas y son artistas fantásticas. También son buenas para manejar esos inevitables momentos de fracaso", declaró O'Neill.

Sin embargo, el espectáculo del domingo estará muy lejos de la habitual cena en un hotel de Beverly Hills, donde las celebridades conversan y se abrazan con viejos y nuevos amigos.

"Los Globos han sido tradicionalmente más divertidos que los Oscar en términos de transmisión por televisión. Son más relajados y divertidos y todos beben y se siente un poco más impredecible", comentó Alison Willmore, crítica de cine del sitio web de entretenimiento Vulture.com.

"Cuando hay magia en las entregas de premios, proviene de estar todos juntos en la misma habitación", agregó.

La pandemia de coronavirus no solo cerró los cines y forzó a los estudios a cambiar decenas de lanzamientos a fines de 2021 y 2022 sino que también llevó a la postergación de entregas de premios y las convirtió en eventos con distanciamiento social.

Los Oscar se realizarán el 25 de abril, pero los organizadores dijeron que será un show en persona desde múltiples locaciones.

O'Neill dijo que los espectáculos virtuales y las cámaras web han dado a las audiencias una visión íntima de la vida y los hogares de las celebridades.

"Nos ha llevado más profundamente a lo que siempre quisimos: un reality show sin guión con superestrellas", dijo.

El drama ambientado en Hollywood en la década de 1930 "Mank" encabeza la ceremonia del domingo con seis nominaciones, incluido el premio principal a mejor película dramática.

Pero los expertos dicen que no hay garantías de éxito. El filme en blanco y negro sobre el guionista de "Ciudadano Kane" enfrenta una dura competencia de "Nomadland", un connovedor drama de estilo documental sobre los habitantes de camionetas en un Estados Unidos en recesión, y el drama hippie de los años 60 "The Trial of the Chicago 7".

La comedia negra de venganza de #MeToo "Promising Young Woman" y el drama sobre el envejecimiento "The Father" completan las nominaciones a mejor película dramática.

La ceremonia del domingo sigue un nuevo escrutinio de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) de 90 miembros, que elige a los nominados y ganadores de los Globos de Oro y cuyas elecciones a veces sorprenden.

El diario Los Angeles Times publicó la semana pasada una investigación que generó cuestionamientos éticos sobre la cercana relación entre la HFPA y los estudios de cine. La HFPA dijo que tiene políticas estrictas sobre regalos y beneficios.

(Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal)