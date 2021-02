Óscar Arias propone a Rebeca Grynspan para la presidenta de Costa Rica

En la imagen un registro de la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, en Lima (Perú). EFE/Ernesto Arias/Archivo

San José, 24 feb (EFE).- El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, reveló este miércoles que propuso a la actual secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, como candidata presidencial del país por el Partido Liberación Nacional (PLN).

"El nombre que propuse fue el de Rebeca Grynspan: una mujer extraordinaria. Una mujer inteligente, conocedora de los problemas del país, Latinoamérica y el mundo, una mujer con liderazgo y carácter que dirigió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el pasado y la Secretaría General Iberoamericana en la actualidad", expresó Arias en sus redes sociales.

El dos veces presidente de Costa Rica (1986-1990 y 2006-2010) explicó que propuso el nombre de Grynspan durante una reunión con otros dos expresidentes, Laura Chinchilla y José María Figueres, con el fin de impulsar dentro del PLN un candidato de consenso.

Sin embargo, Arias relató que su propuesta no fue apoyada por Chinchilla ni Figueres, quienes prefieren que se lleve a cabo una convención interna en el partido para escoger al candidato.

Arias aseguró que no sabe si Grynspan está interesada en una candidatura presidencial.

"Es una mujer que le ha servido a Costa Rica como viceministra de Hacienda y vicepresidente de la República. Una mujer de una honestidad e integridad incuestionables. No sé qué piense ella o si le interesa. Mi gestión acaba aquí. Desde mi punto de vista Rebeca sería, sin ninguna duda, la Angela Merkel tica", expresó Arias.

El PLN es uno de los partidos históricos de Costa Rica, pero en las dos últimas elecciones presidenciales ha sufrido dos duras derrotas. En 2014 su candidato Johnny Araya se retiró de la contienda en la seguda ronda y en el 2018, Antonio Álvarez, no llegó a la segunda vuelta.

Esas dos elecciones fueron ganadas por Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado (2018-2022), ambos del Partido Acción Ciudadana, que acabó con 30 años de un dominio del PLN y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Costa Rica irá a elecciones presidenciales y legislativas el 6 de febrero de 2022.