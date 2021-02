Nicaragua espera 135.000 dosis de vacunas de AstraZeneca contra la covid-19

Vista de una dosis de la vacuna de AstraZeneca. EFE/Neil Hall/Archivo

Managua, 25 feb (EFE).- El Gobierno de Nicaragua informó este jueves que espera que 135.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca lleguen en los próximos días para ser aplicadas en la lucha contra la pandemia de la covid-19.

"En pocos días nos llegarán las primeras 135.000 dosis de la vacuna contra el covid-19 AstraZeneca, fabricada por India", anunció la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.

La vacuna de AstraZeneca todavía no han sido aprobada para su aplicación en Nicaragua, cuyo Gobierno hasta ahora solamente ha autorizado la Sputnik V, de Rusia, y la Covishield, también de India, bajo el certificado de uso de emergencia.

La también primera dama afirmó que las vacunas de India llegarán a Nicaragua gracias al mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que garantiza medicamentos a países pobres.

Murillo indicó que las 135.000 dosis forman parte del total de 504.000 que Covax garantizará en "el primer semestre de este año".

En la víspera Murillo había anunciado que ya se encuentra en Nicaragua un primer cargamento de vacunas Sputnik V, y aunque no se refirió a cantidades, explicó que será aplicada a personas con enfermedades crónicas, contrario al plan que había anunciado originalmente, de inyectar al personal de salud y ancianos.

La vicepresidenta agregó que en todo 2021 Nicaragua recibirá más de 2,6 millones de dosis contra la covid-19, a través del mecanismo Covax, y otros 3,8 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, fabricada en Rusia.

El Gobierno de Nicaragua ha prometido vacunar a sus 6,5 millones de habitantes en un tiempo no definido, con fórmulas de distintos proveedores.

Las autoridades anunciaron la presencia la vacuna contra la covid-19 en Nicaragua en medio de la presunción de la oposición de que Ortega y Murillo, de 75 y 69 años, respectivamente, ya se han vacunado y que no lo han hecho público.

La covid-19 ha dejado 173 muertos y 6.465 casos confirmados, según datos oficiales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (Acnidh) han mostrado su preocupación por el caso de Nicaragua, donde las autoridades no establecen restricciones para evitar la propagación de la covid-19, fomentan actividades de aglomeración, y toman pocas medidas de prevención social.