New Orleans Pelicans gana a Detroit Pistons (128-118)

New Orleans Pelicans logró ganar en casa a Detroit Pistons por 128-118 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New Orleans Pelicans consiguieron ganar en casa contra Boston Celtics por 120-115 y tras este resultado completaron una racha de tres victorias en sus cinco últimos partidos, mientras que los de Detroit Pistons también derrotaron a domicilio a Orlando Magic por 93-105. Por el momento New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los Play-off con 14 partidos ganados de 31 disputados. Por su parte, Detroit Pistons se quedaría fuera de los puestos de Play-off con nueve partidos ganados de 32 jugados.

Durante el primer cuarto hubo alternancias en el electrónico, aunque al final terminó distanciándose el equipo visitante y terminó con un resultado de 33-39. Después, en el segundo cuarto New Orleans Pelicans consiguió acercarse en el marcador, que finalizó con un resultado parcial de 31-30. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 64-69 en el luminoso.

En el transcurso del tercer cuarto el equipo local remontar el partido hasta alcanzar el empate hasta concluir con un resultado parcial de 32-27 y 96-96 de total. Por último, en el último cuarto del encuentro los protagonistas fueron los jugadores del equipo local, aumentaron la diferencia hasta un máximo de 13 puntos (128-115) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 32-22. Tras todo esto, los jugadores cerraron el electrónico del partido con un resultado de 128-118 para los locales.

El triunfo de New Orleans Pelicans se debió en parte gracias a los 32 puntos, cinco asistencias y seis rebotes de Zion Williamson y los 27 puntos, ocho asistencias y siete rebotes de Brandon Ingram. Los 21 puntos, siete asistencias y nueve rebotes de Mason Plumlee y los 25 puntos, tres asistencias y seis rebotes de Josh Jackson no fueron suficientes para que Detroit Pistons ganase el partido.

Tras vencer el partido, en el siguiente duelo New Orleans Pelicans jugará contra Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum, mientras que el próximo encuentro de Detroit Pistons será contra Sacramento Kings en el Little Caesars Arena.