Maduro rechaza el "trato" con UE hasta que corrija su política hacia Venezuela

Fotografía cedida por prensa de Miraflores donde se observa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un acto de Gobierno, hoy miércoles 24 de febrero del 2021, en Caracas, Venezuela. EFE/PRENSA MIRAFLORES

Caracas, 24 feb (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este miércoles a la Unión Europea (UE) que rectifique su política hacia el país caribeño o "más nunca" su Gobierno tendrá tratos con el bloque comunitario, solo horas después de que ordenara la expulsión de la embajadora europea, Isabel Brilhante Pedrosa.

"O ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato, de ningún tipo, ningún diálogo", dijo el mandatario durante un acto de trabajo transmitido por la televisión pública VTV.

"La UE es bienvenida en Venezuela, pero si respeta la democracia y las instituciones democráticas en nuestro país", agregó.

Este mismo miércoles, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, anunció la expulsión de Brilhante Pedrosa -por orden de Maduro- en respuesta a las últimas sanciones de la UE a 19 venezolanos, entre ellos diputados y funcionarios del Estado.

La medida era esperada desde que, el martes, el Parlamento, donde el oficialismo ejerce una contundente mayoría, exhortara al Ejecutivo a poner en marcha los mecanismos legales para concretar la expulsión de la diplomática.

En este sentido, Maduro aseguró que se vio forzado a expulsar a Brilhante Pedrosa, aunque matizó que no hubiera querido ordenar esta medida.

"Lo hacemos en contra de nuestra voluntad, inclusive, porque nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela, a agredir, a sancionar a Venezuela. No lo vamos a aceptar de nadie", insistió.

El Gobierno venezolano ya había ordenado la expulsión de la embajadora europea a finales de junio de 2020, aunque entonces esa medida fue revertida solo tres días después.

Hoy, la UE pidió a Venezuela que revierta la medida advirtiendo que solo aislará más a Maduro, cuya legitimidad como presidente es cuestionada por varios países.

"La UE lamenta profundamente esta decisión que no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente. Pedimos que se revierta esta decisión", dijo a Efe la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Nabila Massrali.

El líder opositor Juan Guaidó, a quien varios países reconocen como presidente interino de Venezuela, también rechazó la medida de expulsión, al tiempo que destacó el apoyo de la diplomática al respeto de los derechos humanos.

"Nos solidarizamos con la embajadora de la UE en Caracas, quien siempre ha demostrado estar (en) apoyo de los derechos humanos y la democracia en Venezuela en nombre de Europa", subrayó el opositor en un mensaje publicado en Twitter.