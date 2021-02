Los Óscar registran el mayor número de cintas aspirantes en 50 años

En el año 1970 hubo un total de 374 filmes elegibles, aunque las entregas con más participaciones fueron las primeras, en 1927 y 1928, cuando competían más de 550 títulos. EFE/Armando Arorizo/Archivo

Los Ángeles (EEUU), 25 feb (EFE).- Un total de 366 películas aspiran a llevarse el Óscar a la mejor película del año, la categoría más importante de los premios de la Academia de Hollywood que a pesar de la pandemia ha logrado el mayor número de registros en 50 años.

El listado oficial de nominados se conocerá el 15 de marzo, aunque el coronavirus no ha afectado al número de cintas que los académicos deberán votar después de que la organización adaptase las normas debido al cierre de los cines en prácticamente todo el mundo.

En el año 1970 hubo un total de 374 filmes elegibles, aunque las entregas con más participaciones fueron las primeras, en 1927 y 1928, cuando competían más de 550 títulos.

Para esta edición la Academia modificó el reglamento -de manera excepcional- para admitir a concurso las películas que se hayan estrenado directamente por "streaming", sin pasar por los cines, aunque con la condición de que tuvieran planeado un estreno en salas.

La categoría de mejor película internacional cuenta este año con tres cintas preclasificadas: "Ya no estoy aquí" (México), "El agente topo" (Chile) y "La llorona" (Guatemala).

"The Human Voice", el cortometraje en inglés dirigido por Pedro Almodóvar y protagonizado por la actriz británica Tilda Swinton, también es semifinalista.

UNA GALA PRESENCIAL DESDE DIFERENTES LUGARES

Los Óscar, que retrasaron su 93 edición dos meses debido a la pandemia, apostarán este año por una gala presencial con retransmisiones en directo desde diferentes lugares, incluido su hogar habitual del Dolby Theatre en Los Ángeles (EE.UU.).

"En este año único que ha pedido tanto de tantos, la Academia de Hollywood está determinada a presentar unos Óscar como ningunos, a la vez que a priorizar la salud pública y la seguridad de todos los que participen", dijo en un comunicado remitido a Efe, un portavoz de la institución que cada año organiza la gran gala del cine.

"Para crear el show presencial que nuestra audiencia global quiere ver, adaptando a la vez los requisitos por la pandemia, la ceremonia se retransmitirá en directo desde múltiples lugares, incluido el emblemático Dolby Theatre. Estamos deseando compartir más detalles pronto", añadió.