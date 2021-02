Lola y Carlos reconocen públicamente su 'mamoneo'

18/02/2021 LOLA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'LIDLT'



MADRID, 25 (CHANCE)



Hace una semana nos quedamos de piedra al ver el lío entre Lola y Carlos en la misma cama en la que se encontraba Lucía, la soltera que estaba conociendo al anteriormente citado. Una sorpresa para todos los espectadores, pero sobre todo para las concursantes que al día siguiente se enteraban en la piscina de lo ocurrido porque el tentador fue fardando con sus amiguitos.



¿La mejor manera de zanjar los rumores? Confirmando públicamente lo que había pasado, así que eso han hecho los dos protagonistas de la calurosa noche en 'La isla de las tentaciones'... con unas cuantas de palmadas conseguían reunir a todos los solteros y las concursantes para confesarles que había habido entre ellos 'algo de mamoneo', pero nada más.



Algo que no se entiende ya que Carlos le confesó a Lucía haber masturbado a Lola y además haberse besado con ella... una historia que no sabremos nunca porque lo único que pudimos ver en las imágenes que se emitieron fue un movimiento de sábanas muy sospechoso y sus rostros muy pegados, pero no besándose.



Un acto que sin duda va a traer consecuencias para Lola, no solo con su pareja, sino con sus compañeras, las que parecen que han tomado la decisión de apartarse un poco de ella por la actitud tan incierta que está teniendo en el reality.