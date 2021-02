Lleyton Hewitt entra en el Salón de la Fama

EFE/EPA/DAVE HUNT/Archivo

Londres, 25 feb (EFE).- El exnúmero uno del mundo Lleyton Hewitt entrará este año en el Salón de la Fama Internacional del tenis, según anunció la ATP este jueves.

Hewitt, que ganó 30 títulos a lo largo de su carrera, incluyendo un Wimbledon y un Abierto de los Estados Unidos, entrará en la categoría de jugador.

"Me siento muy orgulloso de recibir este reconocimiento. Cuando estás compitiendo, estás tan centrado en entrenar y en tus resultados de esa semana o ese año que realmente no miras al futuro con algo como esto. Este es el reconocimiento final para un jugador, así que estoy muy orgulloso", dijo Hewitt.

El australiano también fue número uno del mundo, puesto que ostentó durante 80 semanas entre 2001 y 2003, y alcanzó una final en el Abierto de Australia en 2005, además de ganar en dos ocasiones la Copa Davis.

"Los tenistas que están en el Hall of Fame es gente que he admirado mucho a lo largo de mi carrera, especialmente gente como Tony Roche, John Newcombe y Rod Laver. Fueron motivaciones durante mi vida y que me reconozcan al lado suyo es un honor increíble", apuntó el australiano.