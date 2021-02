Latinoamérica.- El convenio entre la US y la Universidad Latinoamericana permitirá diferentes programas de intercambio

25/02/2021 Convenio de colaboración entre la US y la ULA POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA US



El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, y la Universidad Latinoamericana (ULA), representada por su director de Internacionalización, Enrique Cortés, han suscrito un convenio de colaboración con el objeto de intercambiar sus experiencias y personal en los campos de la docencia, la investigación y la cultura, según informa la US.



Para el cumplimiento de este acuerdo, ambas instituciones se comprometen a desarrollar programas anuales de intercambio científico y cultural que comprenderán el desarrollo de proyectos de investigaciones conjuntas; programas para realizar estudios de postgrado o investigaciones; intercambio de profesores, investigadores, estudiantes y personal de administración y servicios (PAS).



Asimismo, contempla la impartición de cursos, seminarios o simposios, en los que participan profesores de las dos instituciones; e intercambio de material bibliográfico. Tanto la US como la ULA tienen grandes ambiciones en temas de internacionalización de sus estudiantes.



La Universidad Latinoamericana (ULA) fue inaugurada en la Ciudad de México el 4 de febrero de 1976. Ofrece diversos programas académicos, niveles y modalidades educativas, como son: escolarizada, semipresencial y en línea. Cuenta con 15 campus para los programas presenciales y semipresenciales, además de cuatro centros asociados para los programas no presenciales.



Por otra parte, el rector de la US ostenta desde marzo de 2019 la presidencia de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), asociación que cuenta entre sus ejes principales la puesta en valor del mapa estratégico del Espacio Iberoamericano del Conocimiento y el desarrollo de un sistema para la acreditación de los títulos en el ámbito iberoamericano.



La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado es un organismo internacional no gubernamental reconocido por la Unesco, dedicada al fomento de los estudios de postgrado y doctorado en Iberoamérica. Actualmente está integrada por más de 247 prestigiosas instituciones de educación superior de España, Portugal, América Latina y el Caribe.