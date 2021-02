'La isla de las tentaciones': Marina asegura que no quiere volver a ver a Jesús

04/02/2021 MARINA, PAREJA DE MANUEL EN 'LIDLT' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'LIDLT'



MADRID, 25 (CHANCE)



Marina se ha presentado a la tercera hoguera del concurso teniendo más claro que nunca que su relación con Jesús está acabada y no precisamente por haber conocido a Isaac, que también, sino porque se ha dado cuenta que el tipo de relación que tenía con el andaluz no es la que ella quiere en su vida, por mucho que a su familia le encante como persona.



"He estado muy enamorada de él, es muy importante para mi familia y para mí, lo he intentado cambiar, pero las personas no cambian. No quiero estar con él, no quiero estar con una persona así, me ha cohibido en mi forma de vestir, en mi forma de ser..." se ha sincerado Marina cuando ha visto las imágenes de su chico besándose forzadamente con Stefany.



"Eso no tiene futuro ninguno, yo no voy a montar un drama, pero él es libre de hacer lo que quiera" ha concluido Marina y la verdad que es una opinión muy generalizada en redes sociales, ya que muchos aseguran que es algo muy forzado y que él ha actuado así por despecho.



Además, Marina ha asegurado que ve como tiene preparadas las cosas que le dice, por eso no le da nada de valor a esa relación: "No me vale, lo ven tan... tiene todo pensado. ¿Una persona que va picando de flor en flor le da confianza? Es verdad que he tenido mis fallos, pero él siempre que ha vuelto a mí decidía perdonármelo, siempre que lo dejaba con él, el que volvía era él. Cuando volvíamos eran reproches y más reproches, nunca he podido estar bien con él".