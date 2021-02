La boricua Amanda Serrano espera "una guerra" con Daniela Bermúdez

SHM17. BOGOTÁ (COLOMBIA), 24/02/2021.- La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano golpea un saco en un entrenamiento el 18 de julio 2017, en el gimnasio Félix Pagán Pintor del Barrio Amelia en Guaynabo (Puerto Rico). Serrano, siete veces campeona mundial, afirmó este miércoles que será "una guerra" su combate del 25 de marzo con la argentina Daniela Bermúdez, contra quien expondrá sus títulos del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización (OMB). EFE/Thais Llorca

San Juan, 24 feb (EFE).- La puertorriqueña Amanda Serrano, siete veces campeona mundial, afirmó este miércoles que será "una guerra" su combate del 25 de marzo con la argentina Daniela Bermúdez, contra quien expondrá sus títulos del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización (OMB).

"Toma dos grandes guerreras para arriesgarlo todo por el disfrute y la diversión de nuestros seguidores. Al igual que yo me siento orgullosa de todo lo que hago por Puerto Rico, Bermúdez hace lo mismo por Argentina", expresó Serrano.

"¡Les prometo que esta pelea será una guerra!. Bermúdez es igual a mí, una apasionante y sensata peleadora. Ambas le dedicaremos la pelea a nuestros países y nuestros seguidores. No lo duden", agregó Serrano, cuya trayectoria se resume en 39-1-1, 29 KOs.

Serrano y Bermúdez protagonizarán la pelea estelar del cartel que organizará la plataforma Ring City USA en la Plaza del Quinto Centenario, en el Viejo San Juan.

Nacida en Puerto Rico pero criada en Brooklyn (Nueva York), Serrano regresará a pelear en la división pluma para defender su título de la OMB que ganó en septiembre de 2019 en Nueva York al derrotar a Heather Hardy por decisión unánime.

"Amanda Serrano es una gran boxeadora. Reconozco que ella es la que tiene la experiencia, pero yo me siento en mi mejor momento, por lo que estoy trabajando para dar lo mejor de mí, como siempre", afirmó la argentina Bermúdez, cuyo padre y entrenador está estudiando el estilo de Serrano para formular la estrategia.

"Estoy muy confiada en mi preparación y mi trabajo. Me emociona pelear contra una de las mejores boxeadoras libra por libra. Será una gran pelea y un gran honor representar a Argentina", agregó la púgil sudamericana, con récord de 29-3-3, 10 KOs.

La cartelera se transmitirá en vivo a las 21.00 horas por las aplicaciones móviles de las cadenas televisivas NBC Sports Network y NBC Sports por Estados Unidos y Puerto Rico.

Será la tercera ocasión que la plataforma Ring City USA organice un cartel en Puerto Rico.

"Una pelea titular entre nuestra puertorriqueña Amanda Serrano y la argentina Daniela Bermúdez es la manera perfecta para cerrar el trío de eventos organizados por Ring City en la isla", dijo por su parte, el director de Ring City USA, Evan Rutkowski.

Lou DiBella, presidente de DiBella Entertainment y manejador de Serrano, destacó que dicho combate "es uno de los mejores que se podrían organizar actualmente en el boxeo femenino".

"Le doy gran crédito a ambas campeonas y sus equipos por tomar el riesgo. Este combate brindará mucha acción, y estoy muy emocionado con que Amanda defienda sus títulos mundiales en su natal, Puerto Rico. El 25 de marzo, los seguidores de Ring City no querrá perderse esta pelea", dijo DiBella.

En su carrera, Serrano ha ganado nueve títulos mundiales en siete divisiones, convirtiéndola en la única boxeadora -masculino o femenino- en ganar campeonatos en más de cuatro divisiones.