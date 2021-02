Kiko Rivera niega que su parte de Cantora corra peligro por las deudas de su madre, Isabel Pantoja

08/01/2019 Kiko Rivera, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



"El programa de Ana Rosa" desvelaba ayer que Isabel Pantoja está en una situación límite. Con cada vez más deudas económicas y sin ingresos desde hace un año, la tonadillera lleva más de un año sin pagar la hipoteca de Cantora y la finca estaría a punto de ser embargada por el banco. Un duro varapalo para la artista que, de no vender su propiedad más preciada, podría perderlo todo.



Sin embargo, Kiko Rivera se muestra muy tranquilo y, a pesar de las dificultades económicas de su madre, que se encuentra en su peor momento y debe más de 2 millones de euros, y de que ésta no esté pagando la hipoteca de Cantora, asegura que su 47% de la finca no corre peligro.



Y es que a pesar de que el Banco estaría a punto de iniciar los trámites de ejecución hipotecaria de la finca que Paquirri dejó en herencia a su hijo Kiko, el Dj desmiente la noticia y asegura que su parte de Cantora ni corre peligro ni será embargada. "Mi parte no amigo. No te equivoques", señala el hijo de Isabel Pantoja cuando le preguntamos si está preocupado por esta noticia.