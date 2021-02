Kiko Rivera confirma que asistirá a la boda de Isa y muestra públicamente su apoyo a su hermana

25/04/2019 Kiko Rivera ha mostrado su apoyo públicamente a su hermana Isa EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



Después de su comentada exclusiva vestida de novia en la revista "Lecturas" confesando que a su madre, Isabel Pantoja, y a su hermano, Kiko Rivera, les da igual su boda, Isa Pantoja ha reaparecido en "El programa de Ana Rosa" y ha recibido una llamada de lo más especial.



La peruana, que se toma la posible ausencia de su madre o de su hermano en el día más importante de su vida con filosofía porque tiene "una actitud práctica para todo", asegura que su boda "un día importante, me centraré en mi felicidad porque ya habrá más días...".



Además, ha desvelado detalles de cómo será su enlace con Asraf: "Vamos a ser poquitos por el tema del Covid. Hay que mirar la logística, por cuestiones políticas no se puede hacer donde iba a ser en un principio, pero sí será en Marruecos y seguro que es el día 26 de junio".



"Claro que me gustaría que vinieran todos", ha confesado intentando no parecer afectada por la más que probable ausencia de su madre. "Yo había dicho que lo iba a hacer en 2 o 3 días, así que no hay problema. Si el conflicto es que no quieren coincidir los unos con los otros lo puedo hacer un día con Dulce, otro mi hermano, otro con mi madre...", ha comentado a la desesperada para que ninguna de las personas importantes en su vida falten a su boda.



Además, muy comprensiva ante la posible negativa de Isabel Pantoja a salir en la exclusiva de su boda, Chabelita ha comentado que si el motivo de su ausencia es porque "no quiere salir en la revista lo entiendo perfectamente. Voy a intentar que pueda venir sin ningún problema. Mi madre estuvo en el bautizo de mi sobrino y no salió en las fotografías y no pasaría nada"



Sin embargo, Isa es consciente de que aunque ella intente poner facilidades para que en su gran día puedan estar tanto su madre como su hermano, quizás se conviertan en las grandes ausencias de su boda. "Claro que me duele que no vengan. Me gustaría que fuese un día con todos juntos. Voy a intentar estar bien, porque mi boda es una vez, y voy a poner todo de mi parte para que esten ahí, pero no puedo más y no puedo dar más facilidades", ha revelado triste.



Ha sido en ese momento cuando Kiko, sin dudarlo, la ha llamado por teléfono y ha entrado en directo para darle un mensaje público que ha conseguido emocionar a Isa. "Yo voy a ir a tu boda vaya quien vaya", ha comenzado, afirmando que "soy yo quien te llevo al altar y no hay día en que no piense en eso, por muchos problemas que tenga. Para mí tu boda es celeridad y voy a estar ahí contigo. No me lo pierdo ni muerto".



Unas palabras públicas que Isa ha agradecido algo incrédula, puesto que no esperaba la llamada de su hermano y ha confesado que incluso le sudaban las manos. Kiko, además, ha lanzado un significativo mensaje a su hermana, dejándole claro que "puedes contar conmigo para lo que quieras".



Tanto es así que el Dj se ha ofrecido incluso a "organizar la despedida de soltero de mi cuñado". "No te preocupes porque por muchos problemas que tengo siempre estoy pendiente. En estos días no te he llamado porque he estado liado pero no olvides que estoy contigo al 100%" ha dicho Kiko a Isa, antes de despedirse con un "te quiero hermana" que la peruana, a su vez, ha correspondido, agradeciéndole sus palabras.



Una intervención con la que Kiko despeja las dudas y deja claro no solo que asistirá a la boda de Isa sino que será el encargado de llevarla al altar, y que deja la pelota en el tejado de Isabel Pantoja. ¿Qué hará la tonadillera? ¿Apoyará a su hija en su gran día o, por el contrario, se convertirá en la gran ausente del día más feliz en la vida de Chabelita?