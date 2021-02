Haaland impone su pegada. EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Redacción deportes, 24 feb (EFE).- Erling Haaland, delantero noruego del Borussia Dortmund, asaltó con su doblete al Sevilla en la ida de los octavos de final, el liderato en solitario de la clasificación de goleadores de la Liga de Campeones con ocho tantos.

El momento dulce de Haaland no tiene fin y lo trasladó a la 'Champions' exhibiendo su pegada ante el Sevilla. También dio el triunfo a su equipo, el Chelsea, el punta francés Olivier Giroud con una chilena al Atlético de Madrid con la que alcanza seis dianas e iguala a Álvaro Morata (Juventus), Marcus Rashford (Manchester United) y Neymar (París Saint-Germain).

No jugó por lesión el brasileño en el Camp Nou ante el Barcelona, pero el PSG no le echó de menos gracias al nivel de Kylian Mbappé. Firmó un triplete para llegar a cinco tantos, uno más que el argentino del Barcelona Leo Messi quien ha firmado sus cuatro tantos en la competición desde el punto de penalti.

Goleadores de la Liga de Campeones tras la ida de octavos:

- Con 8 goles: Erling Haaland (NOR) (Borussia Dortmund).

- Con 6 goles: Olivier Giroud (1p) (FRA) (Chelsea); Álvaro Morata (ESP) (Juventus); Marcus Rashford (ING) (1p) (Manchester United); Neymar Júnior (1p) (BRA) (París Saint-Germain).

- Con 5 goles: Alassane Plea (FRA) (Borussia Mönchengladbach); Ciro Immobile (3p) (ITA) (Lazio); Kylian Mbappé (1p) (FRA) (París Saint-Germain).

- Con 4 goles: Lionel Messi (4p) (ARG) (Barcelona); Robert Lewandowski (1p) (POL) (Bayern); Romelu Lukaku (BEL) (Inter); Cristiano Ronaldo (POR) (2p) (Juventus); Mohamed Salah (1p) (EGY) y Diogo Jota (POR) (Liverpool); Ferran Torres (ESP) (Manchester City); Bruno Fernandes (1p) (POR) (Manchester United); Karim Benzema (FRA) (Real Madrid); Mërgim Berisha (ALE) (Salzburgo); Youssef En-Nesyri (MRC) (Sevilla).

- Con 3 goles: Duván Zapata (COL) (Atalanta); Joao Félix (POR) (Atlético de Madrid); Irfan Kahveci (TUR) (Basaksehir); Leroy Sané (ALE) y Kingsley Coman (FRA) (Bayern Múnich); Ousmané Dembélé (1p) (FRA) y Martin Braithwaite (1p) (DIN) (Barcelona); Timo Werner (3p) (ALE) (Chelsea); Hans Vanaken (1p) (BEL) (Club Brujas); Joaquín Correa (ARG) (Lazio); Angeliño Tasende (ESP) (Leipzig); Anton Miranchuk (2p) (RUS) (Lokomotiv Moscú); Sergio Oliveira (2p) (POR) (Oporto); Moise Kean (ITA) (París Saint-Germain).

- Con 2 goles: Dusan Tadic (SRB) (1p) (Ajax); Luis Muriel (COL) (Atalanta); Antoine Griezmann (FRA) (Barcelona); Leon Goretzka (ALE) (Bayern Múnich); Jadon Sancho (1p) (ING) (Borussia Dortmund); Lars Stindl (1p) (ALE), Marcus Thuram (FRA) y Ramy Bensebaini (1p) (ALG) (Borussia Mönchengladbach); Callum Hudson-Odoi (ING) (Chelsea); Viktor Tsygankov (1p) (UKR) (Dinamo Kiev); Franck Boli (CIV) (Ferencvaros); Federico Chiesa (ITA) (Juventus); Marcus Berg (1p)(SUE) (Krasnodar); Sadio Mané (SEN) (Liverpool); Raheem Sterling (ING), Ilkay Gündogan (ALE), Gabriel Jesús (BRA) y Sergio "Kun" Agüero (1p) (ARG) (Manchester City); Anthony Martial (1p) (FRA) (Manchester United); Alexander Scholz (1p) (DIN) (Midtjylland); Dimitri Payet (2p) (FRA) (Olympique Marsella); Moussa Marega (MLI) y Luis Díaz (COL) (Oporto); Serhou Guirassy (1p) (FRA) (Rennes); Dominik Szoboszlai (HUN) (Salzburgo); Manor Solomon (ISR) (Shakhtar); Luuk de Jong (NED) e Ivan Rakitic (CRO) (Sevilla).

- Con 1 gol: Alekséi Miranchuk (RUS), Cristian Romero (ARG) (Atalanta), Robin Gosens (ALE) Josip Ilicic (SRB) y Alejandro "Papu" Gómez (ARG) (Atalanta); Antony (BRA), Ryan Gravenberch (NED), David Neres (BRA), Noussair Mazraoui (MAR) y Lassina Traoré (BUR) (Ajax); Mario Hermoso (ESP), Yannick Carrasco (BEL), José María Giménez (URU) y Marcos Llorente (ESP) (Atlético de Madrid); Ansu Fati (ESP), Sergiño Dest (USA), Gerard Piqué (ESP) y Philippe Coutinho (BRA) (Barcelona); Deniz Turuc (TUR), Mehmet Topal (TUR), Demba Ba (SEN) y Edin Visca (BIH) (Basaksehir); Jérome Boateng (ALE), Maxim Choupo-Moting (CAM); Lucas Hernández (FRA), Corentin Tolisso (FRA), Niklas Sule (ALE), Thomas Müller (1p) (ALE) y Jamal Musiala (ALE) (Bayern Múnich); Thorgan Hazard (BEL), Lukasz Piszczek (POL), Axel Witsel (BEL), Mahmoud Dahoud (SIR) y Raphaël Guerreiro (POR) (Borussia Dortmund); Jonas Hofmann (ALE), Óscar Wendt (SUE), Nico Elvedi (SUIZ) y Breel Embolo (SUI) (Borussia Mönchengladbach); Noa Lang (NED), Emmanuel Dennis (NIG) y Ruud Vormer (NED) (Club Brujas); Tammy Abraham (ING), Hakim Ziyech (MAR), Christian Pulisic (USA) y Jorginho (1p) (ITA) (Chelsea); Carlos de Pena (URU) y Denys Popov (UKR) (Dinamo de Kiev); Tokmac Nguen (NOR), Myrto Uzuni (ALB) e Ígor Kharatin (1p) (UKR) (Ferencvaros); Matteo Darmian (ITA), Ivan Perisic (CRO) y Lautaro Martínez (ARG) (Inter); Paulo Dybala (ARG) y Weston McKennie (USA) (Juventus); Rémy Cabella (FRA), Wanderson Maciel (BRA) y Cristian Ramírez (ECU) (Krasnodar); Akpa Akpro (CIV) y Felipe Caicedo (ECU) (Lazio); Emil Forsberg (1p) (SUE), Amadou Haidara (MLI), Justin Kluivert (NED), Yussuf Poulsen (DIN), Nordi Mukiele (FRA), Dani Olmo (ESP) y Christopher Nkunku (FRA) (Leipzig); Curtis Jones (ING) (Liverpool); Eder (POR) y Vitali Lisakovich (BLR) (Lokomotiv Moscú); Mason Greenwood (ING) y Daniel James (GAL) (Manchester United); Phil Foden (ING), Joao Cancelo (POR), Bernardo Silva (POR) y Kevin de Bruyne (BEL) (Manchester City); Anders Dreyer (DIN) y Awer Mabil (1p) (AUS) (Midtjylland); Mady Camara (GUI) y Ahmed Koka (EGY) (Olympiacos); Zaidu Sanusi (NIG), Otavio (1p) (BRA), Mateus Uribe (COL), Mehdi Taremi (IRN) y Fábio Vieira (POR) (Oporto); Ángel Di María (ARG) y Marquinhos (BRA) (París Saint-Germain); Casemiro (BRA), Eden Hazard (1p) (BEL), Luka Modric (CRO), Vinícius Júnior (BRA), Rodrygo Goes (BRA), Ferland Mendy (FRA), y Sergio Ramos (ESP) (Real Madrid); Georginio Rutter (1p) (FRA) (Rennes); Masaya Okugawa (JAP), Karim Adeyemi (ALE) y Zlatko Junuzovic (AUT) (Salzburgo); Dentinho (BRA) y Tete (BRA) (Shakhtar); Munir El Haddadi (MAR), Jules Koundé (FRA) y Suso (Sevilla); Artiom Dzyuba (RUS), Aleksandr Erokhin (RUS) y Sebastián Driussi (ARG) (Zénit San Petersburgo).

- En propia puerta: Ethan Horvath (USA) (Club Brujas ante el Zénit San Petersburgo); Anthony Martial (FRA) (Manchester United ente el París Saint-Germain); Marwin Hitz (SUI) (Borussia Dortmund ante el Lazio); Raphael Varane (FRA) (Real Madrid ante el Shakhtar); Nicolás Tagliafico (ARG) (Ajax ante el Liverpool); Felipe (BRA) (Atlético de Madrid ante el Salzburgo); Valeriy Bondar (UCR) (Shakhtar ante el Borussia Mönchengladbach); Rasmus Kristensen (DIN) (Salzburgo ante el Bayern Múnich); Lasha Dvali (GEO) (Ferencvaros ante el Juventus); Achraf Hakimi (MAR) (Inter ante el Real Madrid); Ibrahima Konate (FRA) (Leipzig ante el Manchester United); Francesco Acerbi (Lazio ante el Bayern).