Gobierno peruano levanta cuarentena y reduce horario de toque de queda

Lima, 24 feb (EFE).- El Gobierno peruano levantó la cuarentena impuesta en las provincias declaradas en riesgo extremo de contagio de la covid-19, pero mantendrá la inmovilización obligatoria los domingos y durante las noches, a partir del 1 de marzo, en 24 localidades.

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunció en rueda de prensa que a partir del 1 de marzo "ya no hay cuarentena, pero sí hay inmovilización social obligatoria, conocido como toque de queda, entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana".

El próximo domingo vencía la cuarentena dispuesta en febrero por el alto incremento de contagios, a raíz de una segunda ola de la pandemia en el país, motivo por el cual el Consejo de Ministros evaluó las medidas que se adoptarían a partir del próximo lunes.

La primera ministra añadió que la nueva inmovilización social regirá hasta el 14 de marzo en 24 provincias declaradas en riesgo extremo, incluida Lima Metropolitana.

Sin embargo, la población podrá salir durante el día a realizar sus actividades habituales y se ha acordado permitir un aforo mínimo en restaurantes (30 %), centros comerciales (20 %), peluquerías (40 %) y centros arqueológicos (30 %), entre otros lugares.

DESCIENDEN CONTAGIOS Y FALLECIDOS

El Ejecutivo adoptó estas medidas a raíz de la desaceleración de casos registrada en los últimos días, a diferencia de enero en que los contagios alcanzaron un fuerte incremento diario.

"Este esfuerzo por dos semanas adicionales nos permitirá contar con mayores posibilidades (de control de la pandemia)", además de "no perder este poquito avance", indicó Bermúdez.

El ministro de Salud, Oscar Ugarte, declaró que hay "una tendencia a la reducción de nuevos casos", así como también "hay una desaceleración" del crecimiento de defunciones en la segunda ola de la pandemia en el país.

"Entre la reducción de casos y de defunciones hay un espacio de dos a tres semanas", agregó Ugarte.

Según las últimas cifras oficiales, en las últimas 24 horas hubo 3.927 nuevos casos y 224 fallecidos, lo cual sumó 1.293.497 contagios y 45.487 decesos hasta la fecha.

No obstante, el ministro indicó que aún se presenta "una situación crítica a nivel de hospitales, en la demanda oxígeno, en la demanda de camas UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)" para los pacientes más graves con la enfermedad.

RIESGO EXTREMO PARA 24 PROVINCIAS

Bermúdez remarcó que 14 provincias han salido del riesgo extremo, pero que hay otras 6 provincias que han ingresado en los últimos días, dando como resultado esas 24 provincias del país con el más alto nivel de contagios.

Otras 53 provincias están en nivel de riesgo alto y 119 provincias en riesgo muy alto, agregó la jefa del gabinete ministerial.

Por otro lado, la primera ministra rechazó que el Ejecutivo no haya firmado ningún contrato para la adquisión de vacunas, tras la compra de un millón de dosis a Sinopharm que han empezado a aplicarse al personal de salud.

Bermúdez indicó que Perú tiene firmados los contratos de compra con la iniciativa Covax Facility por 13,2 millones vacunas, con el laboratorio Pfizer por 20 millones vacunas, y con AstraZeneca por 14 millones de dosis.

La primera ministra anunció que Perú será, a partir de hoy, "el primer país de la región en implementar su plataforma nacional de datos abiertos sobre vacunación", como señal de transparencia, tras el escándalo por el uso irregular de las vacunas destinadas a los ensayos experimentales.

CHILE PROVEERÁ DE OXÍGENO

Por su parte, el ministro de Salud informó que, a partir del lunes, llegará al país una importación de oxígeno desde Chile para resolver el déficit de este recurso en los centros de salud del país, que han afrontado una demanda del triple de su producción normal en las últimas semanas.

"Vamos a recibir 40 toneladas semanales que está importando Perú desde Antofagasta, hasta completar 960 toneladas en los próximos meses", indicó Ugarte.

Además, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía hará una donación de 1.000 toneladas de oxígeno líquido, que varias compañías mineras del país importarán desde Chile, añadió.