G20 debe entregar 650.000 de fondos extra a FMI, extender alivio de deuda: grupo activista

LONDRES, 25 feb (Reuters) - Las economías del G20 deberían ofrecer fondos adicionales de 650.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), redistribuir las reservas existentes y ampliar los beneficios de alivio de deuda para las naciones más pobres, dijeron exautoridades de economía y activistas.

La carta también instó a las naciones del G20, cuyos jefes de Economía se reúnen el viernes, a financiar por completo el programa de "ACT acelerador" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinado a adquirir vacunas, tratamientos y tests de diagnóstico del COVID-19 para las naciones de menores recursos.

"Si no tomamos medidas con urgencia, las naciones en desarrollo y economías emergentes enfrentan una desastrosa década perdida con profundas consecuencias para todos los países del G20", dijo Jamie Drummond, cofundador de ONE Campaign y uno de los autores de la carta. "Las acciones pueden comenzar en la reunión de mañana".

Firmada por figuras públicas como el exministro de Finanzas de Sudáfrica Trevor Manuel y la ex presidenta ejecutiva de ABSA Maria Ramos, la carta está dirigida al primer ministro de Italia, Mario Draghi, cuyo país mantiene la presidencia rotativa del G20.

Los autores sugieren una extensión de la exención de pago de deuda para las naciones más pobres al menos hasta fines de 2022 y ampliar el beneficio para incluir a más deudores y acreedores.

Se espera que el grupo G20 extienda su Iniciativa de Suspensión de Pago de Deuda (DSSI) para los países de bajos recursos hasta fines del año.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el jueves que apoyaba una nueva distribución de los Derechos Especiales de Giro del FMI, pero dijo que eran necesarios parámetros generalizados para impulsar la transparencia sobre cómo son utilizadas y negociadas esas reservas.

El FMI emitió por última vez nuevas reservas cambiarias por 250.000 millones de dólares en 2009, cuando las economías de todo el mundo batallaban con una crisis financiera de escala global.