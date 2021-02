Fútbol/Liga Europa.- Diego Martínez: "Es una gesta, algo histórico"

17/02/2021 El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, en rueda de prensa de la Liga Europa (UEFA Europa League) DEPORTES GRANADA CF



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El técnico del Granada CF, Diego Martínez, calificó de "gesta" la clasificación de su equipo a los octavos de final de la Liga Europa -tras eliminar al Nápoles- y aseguró que es "algo histórico" poder "explorar caminos nuevos" en una entidad casi centenaria como es la nazarí.



"Esto es algo histórico, es una gesta lo que ha hecho este equipo, creo que para todo el granadinismo explorar caminos que nunca se habían dado en 90 años de historia es bueno y con todas las adversidades que hemos tenido añade más valor lo que ha hecho esto equipo", indicó Martínez en la rueda de prensa posterior al encuentro (2-1).



"Una vez salió el sorteo estábamos eliminados para toda Europa, y no ha sido así. Hoy encajamos pronto, perdimos jugadores, pero el equipo en mayúsculas es la fuerza de este Granada. El ejercicio de supervivencia ha sido brutal en este gran estadio y ante gran estadio. Esto no solo le hace sentir orgulloso a cualquier grandinista, sino a cualquier aficionado al fútbol", añadió el entrenador de los rojiblancos.



Además, Diego Martínez se quitó mérito recordando quienes son los verdaderos protagonistas del pase a octavos. "Esto se debe a todos los jugadores de la plantilla, a los que juegan, a los que no, al alma única de este equipo", espetó el gallego.



Preguntado por el final del partido y de la eliminatoria, aunque terminaron con dos tantos de renta por el valor doble de los goles fuera de casa, el técnico dijo que sabían que sufrirían "ya desde el sorteo". "Un solo fichaje del Nápoles ya es más que todo nuestro presupuesto", afirmó.



"Así que por este motivo hay que poner en valor esta clasificación porque es algo único. Es un orgullo como entrenador poder dirigir a estos jugadores", sentenció Martínez, que desveló las palabras que dijo a sus futbolistas en el tiempo de descanso. "Les dije a mis jugadores que íbamos a sacarlo juntos, y que esto le ha dado más valor a lo que ha hecho el equipo", finalizó.