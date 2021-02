Funcionarios de la Fed minimizan el alza de los rendimientos de largo plazo en EEUU

Foto de archivo de la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, dando un discurso en Denver, Colorado. Oct 6, 2019. REUTERS/Ann Saphir

Por Jonnelle Marte y Howard Schneider

25 feb (Reuters) - Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal desestimaron el impacto de un aumento de los rendimientos de la deuda pública estadounidense a largo plazo y lo consideraron una señal del creciente optimismo sobre la economía, que podría cobrar fuerza a medida que más personas se vacunen.

Ninguno de los funcionarios ha dado señales de interés en endurecer la laxa política monetaria del banco central, pese a que el rendimiento de la nota referencial del Tesoro a 10 años superó el jueves el nivel del 1,50% por primera vez en un año, lo que provocó una fuerte caída de las acciones. El retorno a 10 años se ha triplicado desde agosto.

"Gran parte de este aumento probablemente refleje el creciente optimismo en la fortaleza de la recuperación y podría verse como una señal alentadora de las expectativas de crecimiento cada vez mayores", dijo la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, a ejecutivos agrícolas en un evento virtual el jueves, sumándose a un coro de comentarios similares de otros funcionarios de la Fed en los últimos días.

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, hablando en otro evento en línea, dijo que los rendimientos de los bonos seguían siendo comparativamente bajos y que el banco central no necesitaba hacer nada en este momento para hacer frente a la subida.

"En este momento no me preocupa", dijo Bostic. "Estaremos atentos (...) No espero que tengamos que responder en este momento en términos de nuestra política".

Los funcionarios de la Fed dijeron que el aumento de los rendimientos es un reflejo de la confianza en una sólida recuperación económica para el segundo semestre del año, a medida que se distribuyen más vacunas y con nuevos estímulos fiscales en camino.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, había dicho el martes que la economía estadounidense podría crecer en el rango del 6% este año, en línea con algunas previsiones privadas.

Pero miembros de la Fed dijeron que la mejora de las perspectivas no justifica una respuesta del banco, que se ha comprometido a mantener su tasa de interés de referencia a un día en el nivel casi cero y a seguir comprando 120.000 millones de dólares al mes en bonos del Estado y valores respaldados por hipotecas, hasta que la economía tenga una base más sólida.

El presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, James Bullard, uno de los más optimistas en sus perspectivas de recuperación y descenso del desempleo este año, declaró a la prensa tras un seminario: "Es sólo una perspectiva. Me gustaría ver si se materializa".

La economía está lejos de salir de apuros, ya que las nuevas variantes del virus amenazan con provocar un aumento de las infecciones y el mercado laboral sigue sin recuperar los 10 millones de puestos de trabajo que perdió por la pandemia, según los responsables de la Fed.

"El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) está en posición de ser paciente mientras sigue las perspectivas del virus y de la economía", dijo George, refiriéndose al comité que fija la política monetaria.

"Es demasiado pronto para hablar de una reducir la flexibilidad", agregó, señalando el elevado desempleo, la baja inflación y la incertidumbre sobre las perspectivas económicas.

(Reporte de Jonelle Marte y Howard Schneider; Editado en español por Javier López de Lérida)