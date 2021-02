Francés Paire y argentinos Coria y Bagnis aceleran a cuartos en ATP de Córdoba

El francés Benoit Paire consiguió su primer triunfo de la temporada 2021 y avanzó a los cuartos de final del torneo ATP de Córdoba, al ganarle al chileno Nicolás Jarry por 6-2 y 6-4, en uno de los encuentros jugados el miércoles por la segunda ronda del certamen que abre la gira sudamericana de tierra batida.

Paire, 29 del ranking y segundo favorito del torneo, dio un sólido primer paso en su debut absoluto en la gira de canchas lentas, luego de un comienzo de año poco propicio en Melbourne, donde había acumulado tres derrotas en la ATP Cup y en el Abierto de Australia.

“Estoy muy contento de estar aquí, de poder jugar delante de la gente. Fue un partido duro, porque Jarry juega muy bien, es un jugador que saca muy duro, y si está con confianza puede complicar. Fue difícil, pero estoy conforme por cómo jugué”, destacó Paire.

“No me importa mucho el hecho de ser el segundo favorito, sólo me importa jugar partidos. No fue fácil en Australia, pero estoy bien por volver a jugar, dispuesto a dar el máximo”, agregó el habilidoso tenista francés.

El tenista francés, ex Top 20, exhibió las cualidades técnicas que lo distinguen y sacó el boleto a la ronda de los ocho mejores del torneo, etapa en la que se encontrará con el argentino Federico Coria, que más temprano superó a su compatriota Francisco Cerúndolo por 1-6, 6-2 y 6-4.

“Estoy contento de jugar otra vez contra Federico. Ya jugué contra él en París, y espero un partido muy duro”, expresó Paire, que efectivamente se midió a fines del año pasado con Coria por la segunda ronda de Roland Garros, con victoria del argentino en cuatro sets.

Coria (95) consiguió su pase a cuartos al ganarle un duelo entre argentinos al joven Francisco Cerúndolo, en un cotejo cambiante y con numerosos altibajos, en el que el ganador supo hacer valer su mayor experiencia.

“Entré muy nervioso [a jugar], nunca es fácil enfrentar a rivales argentinos. Es incómodo para mí porque tengo una gran admiración por Francisco, que tiene un potencial terrible. Era para matarme al principio, porque no podía mover las piernas. Después pude aprovechar un poco su momento errático. No salió un lindo partido, pero sigo adelante”, dijo Coria.

También accedió a cuartos de final Facundo Bagnis, proveniente de la clasificación, y que en el duelo de zurdos argentinos derrotó a Federico Delbonis por 6-4 y 7-5.

En busca de llegar por primera vez a unas semifinales en el nivel ATP, Bagnis se cruzará el viernes con el eslovaco Jozef Kovalik (128), que en el primer turno del día le ganó al chileno Marcelo Tomás Barrios Vera por 4-6, 6-2 y 6-3.

Estos son los resultados de la tercera jornada del ATP de Córdoba:

-Segunda rueda:

Benoit Paire (FRA/N.2) a Nicolás Jarry (CHI) 6-2, 6-4

Jozef Kovalik (SVK) a Marcelo Tomás Barrios Vera (CHI) 4-6, 6-2, 6-3

Federico Coria (ARG) a Francisco Cerúndolo (ARG) 1-6, 6-2, 6-4

Facundo Bagnis (ARG) a Federico Delbonis (ARG) 6-4, 7-5

